Auto’s afgelopen 7 jaar bijna 400 kg zwaarder geworden!

Zwaar, zwaarder, zwaarst. De cijfers liegen niet met steeds zwaardere auto’s als gevolg.

Auto’s en met name performance modellen hebben tegenwoordig pk’s om duizelig van te worden. Echter, is ook het gewicht steeds meer onderwerp van gesprek. Het is niet te ontkennen dat personenauto’s zwaarder zijn geworden. Dat heeft met allerlei factoren te maken.

Ten eerste is er de ontwikkeling van de elektrische auto. Prop een loodzwaar accupakket in een auto en je krijgt een: zware auto! De volgende ontwikkeling is dat crossovers en SUV’s steeds meer gemeengoed zijn. Ten derde eist de EU dat auto’s steeds veiliger worden, wat weer meer gewicht met zich meebrengt.

Volgens data van Autocar zijn auto’s in de afgelopen zeven jaar bijna 400 kg zwaarder geworden. Naast bovenstaande redenen heeft het verdwijnen van lichtgewicht auto’s er ook mee te maken. Met de Alpine A110 of een Donkervoort zijn dit soort uitzonderingen inmiddels op één hand te tellen. Een hot hatch van 1.000 kg of een Alfa Romeo 4C zijn verleden tijd anno 2024.

Het gemiddelde gewicht van een auto was 1.553 kg in 2016. Dat gemiddelde is in 2023 gestegen naar 1.947 kg. Autofabrikanten hebben niet stilgezeten om om te leren gaan met dat toegenomen gewicht. Moderne ondersteltechniek doet soms vergeten dat je met een zware lel van een auto op stap bent. Toch is het niet te ontkennen dat je met 2 ton onderweg bent in bijvoorbeeld een haarspeldbocht.

Net als de Westerse mens worden auto’s steeds zwaarder. Overheden hebben allerlei campagnes om obesitas onder mensen tegen te gaan. Wie gaat campagne voeren om zwaarlijvige auto’s aan te vechten? Ik doe mee.