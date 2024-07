Parkeervergunning in Amsterdam? Ga het onderwijs in!

Laat je omscholen en scoor een parkeervergunning in Amsterdam.

Parkeren in de grote steden kan een pijn in de kont zijn. Als inwoner ben je aangewezen op een parkeervergunning. In sommige wijken is de drukte zo groot dat je op een wachtlijst komt te staan. Je moet je auto dan in een andere wijk parkeren en naar huis lopen of fietsen. Big city life, je weet hoe het gaat.

Als je echt op zoek bent naar een parkeervergunning in Amsterdam en je daar veel voor over hebt hebben we wat voor je gevonden. Laat je omscholen tot een beroep in het onderwijs of de zorg en je komt in aanmerking voor een parkeervergunning top! Je draagt wat bij aan de maatschappij met een mooie job en tja, je mag parkeren in 020. Wat een privilege.

De gemeente Amsterdam wil met dit lokkertje het personeelstekort in deze sectoren terugdringen. Naast het onderwijs en zorg zou de gemeente ook nieuwe afspraken willen voor de politie. Dus als je veel in Amsterdam moet zijn en je overweegt een nieuwe baan, wat laat je!

Het niet kunnen parkeren in de stad kan volgens de gemeente een reden zijn om niet te kiezen voor de baan. Zeker in de zorg en bij de politie is er sprake van onregelmatige diensten. Je moet dan werken op onorthodoxe tijdstippen. Het openbaar vervoer is overdag al een uitdaging in Nederland, laat staan midden in de nacht. Door een eigen parkeerplekje te hebben is dat euvel in elk geval opgelost.

Momenteel lopen er al afspraken voor dit soort maatschappelijke parkeervergunningen in Amsterdam. Die afspraken lopen eind deze maand af. De gemeente Amsterdam wil ermee doorgaan en meer parkeervergunningen beschikbaar stellen voor mensen in de zorg, het onderwijs of bij de politie.

Voor laatstgenoemde moeten er aparte afspraken komen, want in tegenstelling tot de andere beroepen heeft de politie veel dienstvoertuigen. Geen zin in omscholen? Je kunt altijd nog een grachtenpand kopen.

(via WNL)

Foto: Lamborghini Huracan Sterrato via @marcel050 op Autoblog Spots