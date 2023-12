Dit is de Autoblog Auto van het jaar 2023

Jullie stemmen zijn geteld, we hebben een winnaar.

Wederom 10 kandidaten hadden we dit jaar die samen streden om de prestigieuze titel: Autoblog Auto van het jaar. Allemaal opmerkelijke auto’s vonden we op de shortlist en jullie hadden geen probleem om daar een keuze uit te maken. Hoewel, de top3 zat verrassend dicht bij elkaar dit jaar. Zojuist hebben we, zoals de traditie dicteert, tijdens de laatste BNR Autoshow van het jaar de winnaar bekend gemaakt en naar de reactie geluisterd van de winnende importeur.

Waar vorig jaar de BMW M3 Touring er met de titel vandoor ging, eindigde het merk uit Munchen in 2023 op een zeer verdienstelijke 3e en 4e plek. De BMW M2 deed lange tijd nog mee om de winst, maar uiteindelijk zakte de M2 zelfs naar de 3e plek met de finish in zicht (15,2% van de stemmen). Op gepaste achterstand pakte de nieuwe BMW 5 Serie vanaf het openen van de stembussen een stevige 4e plek en hij liet deze ook niet meer los (11,9% van de stemmen).

Op de tweede plek eindigde de Ferrari Purosangue (17,7% van de stemmen). Het opvallende nieuwe model uit de Maranello stal. Een hoge hatchback, of een SUV met een lange neus. Karakteriseer het model zoals je wilt. Duidelijk is dat jullie het bijna de winnaar vonden van deze titel. Want na ruim 4.000 stemmen was het verschil tussen de Ferrari en de winnaar slechts enkele tientallen stemmen. Opvallend!

Ja en dan komen we bij de winnaar van deze verkiezing. Met een minieme voorsprong, maar het is voldoende, wint de Porsche 911 Dakar de verkiezing. Met 18,3% van de stemmen. Dus de 911 Dakar pakt samen met de Ferrari ruim 1/3e van de stemmen. Maar een afgetekende overwinning net als in 2022 is het nu niet (BMW M3 Touring had destijds 25% van de stemmen).

Zo zie je maar, Porsche is een merk met tradities. Maar als je een keer iets geks doet, dan waarderen we dat allemaal gewoon wel!

De Porsche 911 Dakar voegt zich bij het prestigieuze lijstje winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing. Eerdere winnaars van de Autoblog Auto van het Jaar-verkiezing waren de Volvo XC90 (2015), Alfa Romeo Giulia (2016), Porsche Panamera Sport Turismo (2017), Alpine A110 (2018) en Porsche Taycan (2019). In 2020 was de Polestar 2 de publiekslieveling van Autoblog.nl-lezers en in 2021 dus de GT3 Touring. En zoals gezegd in 2022 ging de titel naar de BMW M3 Touring.

Zoals gezegd, de uitslag kwam ook tijdens de BNR Autoshow zojuist ter sprake, evenals een eerste reactie van de winnaar in de persoon van Tom Wouda. PR Porsche Nederland. Hij belt in om zijn vreugde met ons te delen dat de Porsche 911 Dakar de Autoblog Auto van het jaar 2023 is geworden.

En of hij iets te zeggen had, nou zeker, een paar citaten uit zijn reactie

Dank luisteraars van BNR en lezers van Autoblog voor het winnen van deze mooie prijs. Die krijgt natuurlijk een prachtige plek op de schouw bij ons in Leusden. Misschien niet geheel toevallig komt die te staan naast de prijs voor de GT3 Touring, die een aantal jaar geleden al gekozen werd tot de auto van het jaar. En ik denk dat deze prijs voor de Dakar laat zien hoe onderscheidend en veelzijdig de Porsche 911 nog altijd is….

…In 1984 wonnen we met de Porsche 911 Parijs-Dakar. Dus ja, mensen kunnen natuurlijk wel raden waar de naam vandaan komt. En het rijdt natuurlijk ook nog steeds als een 911. Het is geen hele logge terreinauto die alleen maar tot zijn recht komt als het asfalt ophoudt. Want ook op het asfalt is het gewoon nog steeds een krachtige sportwagen. Nou ja, het is een gelimiteerde editie op 2500 exemplaren. Dus heel veel zul je er nooit in Nederland tegenkomen. Het is natuurlijk een beetje flauw, maar ik kan nooit officiële verkoopaantallen noemen.

Maar ik ben gelukkig wel in de gelegenheid geweest dat ik de afgelopen maanden best wel een aantal verschillende geconfigureerde exemplaren gezien heb. Van bijvoorbeeld een helemaal rally wit zonder imperiaal, tot een hele mooie paint-to-sample donkergroene met imperiaal. En ook verschillende Rough Roads uitvoeringen. Dus de Dakar’s die in Nederland rondrijden die zijn allemaal wel heel uniek geconfigureerd. Dat vind ik wel heel leuk….

PR Supremo van Porsche NL: Tom Wouda