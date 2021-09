Officieel: Tesla Model S niet meer de EV met de grootste range

De Lucid Air met zijn megarange was geen gebakken lucht, want er zijn nu keiharde officiële cijfers.

Het is inmiddels alweer negen jaar geleden sinds Tesla de Model S introduceerde. Dit was zonder twijfel de meest invloedrijke auto van het decennium, wat je verder ook van het merk vindt. Anno 2021 bevindt de Model S zich nog altijd in de voorhoede als het gaat om accutechnologie. Sterker nog: tot voor kort was de Tesla Model S nog steeds de EV met de grootste actieradius.

Er zijn echter meer kapers op de kust. Vanuit eigen land heeft Tesla een rivaal in de vorm van Lucid Motors. Met de Lucid Air mikt dit merk op het segment net boven de Model S. Als je daar gaat zitten moet je natuurlijk wel zorgen dat je auto een grotere range heeft.

Dat is geen gemakkelijk opgave, maar toch heeft Lucid het geflikt. De topversie van de Air – de Dream Edition – zou een range moeten hebben van 809 kilometer. Een indrukwekkend getal, maar dit was vooralsnog puur een claim van Lucid zelf.

Inmiddels is er echter ook een officiële EPA-rating, het Amerikaanse equivalent van de WLTP-cyclus. Nu weten we dus wat een onafhankelijk partij zegt over de actieradius. Wat blijkt? EPA is minder conservatief dan Lucid zelf, want zij schatten de range in op 836 km. Dat zul je uiteraard in de praktijk niet halen, maar het is wel duidelijk dat de Lucid Air een serieus indrukwekkende range heeft.

Sterker nog: de Lucid Air heeft de hoogste EPA-rating tot nu toe. Die eer viel tot dusver de Model S Long Range te beurt. Deze had een officiële EPA-rating van 405 mile (651 km). Aanzienlijk minder dan de Lucid dus.

Overigens moet je wel de 19 inch velgen bestellen om de maximale range te halen met je Lucid Air. Als je voor de 21-inch velgen gaat, valt de EPA-range ruim 60 km lager uit. Ook valt de actieradius lager uit als je meer vermogen wil. Dat kan, want naast de ‘Dream Edition Range’ met 833 pk is er namelijk ook de ‘Dream Edition Performance’. Deze heeft 1.111 pk, maar dan lever je wel in qua range. Deze versie komt 758 km ver volgens de EPA. Wat alsnog ruimschoots meer is dan de Model S Long Range.

Aan deze über-EV hangt wel een stevig prijskaartje: de Dream Edition kost $169.000, omgerekend €144.037. Nog een nadeeltje: deze variant is al volledig uitverkocht, dus geïnteresseerden moeten genoeg nemen met een mindere variant of ze komen op een wachtlijst terecht.