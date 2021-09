Lezersvraag: welk automerk is over 10 jaar verdwenen?

Hoewel er nieuwe automerken ontstaan, zijn er de afgelopen jaren ook een hoop merken verdwenen. Welke zijn er over 10 jaar pleite?

Merken komen en gaan. Dat is nu eenmaal een gegeven. Ook in de autoindustrie zijn er zat automerken geweest die het niet hebben volgehouden. En dan is er nog een groep dat nieuw leven in wordt geblazen, al dan niet met een geldschieter uit een heel ander continent. Denk aan MG dat vanuit China opeens weer springlevend is.

Verdwenen automerken

Ook kan het soms zo zijn dat een merk nog wel leeft, maar in een selectieve markt. Denk aan Chevrolet dat niet langer in Europa zaken doet, of Lancia dat zich louter focust op de Italiaanse markt. In deze lezersvraag geven we jullie een glazen bol, welk automerk is over 10 jaar verdwenen? Durf jij een voorspelling te doen?

Ondergetekende zet in elk geval zijn geld op Chrysler. Het historische Amerikaanse automerk heeft meerdere crisisjaren gekend, maar ook anno nu heeft het merk het niet makkelijk ondanks het samensmelten met Lancia. Toevoegingen vanuit de Autoblog-lezer mogen hieronder in de comments. Zeg het maar, het liefst met een goed argument. Van welke automerken of merk nemen we de komende 10 jaar afscheid volgens jou?