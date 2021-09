TechArt GTstreet R Cabrio: verlies je haar met 350 km/u

Net je haar gedaan, trap je het gas in op de autobahn. Dag kapsel. Met de TechArt GTstreet R Cabrio.

Keihard rijden in een cabriolet. Misschien leuk om een keertje uit te proberen, maar dat is het dan ook wel. Je levert in op comfort, het is een enorme klereherrie in de cabine en het kan zelfs pijn doen aan je oren. De nieuwe TechArt GTstreet R Cabrio is dus eigenlijk alles wat je niet wil hebben. Fantastisch.

Er bestond als een coupé van dit model en nu heeft TechArt een cabrio uitgebracht op basis van de GTstreet R. Het uiterlijk spreekt voor zichzelf. Dit is een flink aangepaste 992 Turbo S. Het moet je smaak zijn, want van enige subtiliteit kunnen we hier niet spreken. Zeldzaam is het wel. Van zowel de coupé als de cabrio worden maar 87 stuks gemaakt. Misschien is dat maar goed ook.

Naast verlaging en een nieuw setje 20- en 21-inch velgen, kun je nog een stapje verder gaan. TechArt heeft het Clubsport Package bedacht voor als het nog meer hardcore mag zijn. Je Turbo S krijgt dan een rolkooi, kuipstoelen en een volledig aanpasbaar onderstel.

TechArt heeft meerdere smaakjes beschikbaar als op motortuning aankomt. Niet dat de Porsche 911 Turbo S dit met standaard 650 pk ook echt nodig heeft overigens. Het begint bij 710 pk en 900 Nm koppel. Het dikste pakket is goed voor 800 pk en 950 Nm koppel. Laatstgenoemde resulteert in een topsnelheid van 350 km/u. Dat is angstaanjagend snel in een cabriolet. Prijzen beginnen bij 63.000 euro voor de tuning, exclusief donorauto.