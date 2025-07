Auto’s van dit merk zijn het duurst om te verzekeren (en het is niet BMW)

En bij welk groot merk betaal je het minst voor de verzekering?

Als Gen Z’er vraag ik me af: hoe deden ze dat vroeger met energie-, telefooncontracten en autoverzekeringen toen er nog geen overvloed aan vergelijkingswebsites waren? Koos je dan maar het bedrijf waar je omgeving goede verhalen over heeft of liet je je door een expert adviseren? Nu hoeft dat niet meer dankzij dat grote aantal vergelijkingsboeren.

Een van de websites waar je je kunt laten adviseren is Geld.nl. Dat doen genoeg mensen waardoor zij een goed beeld hebben van wat we willen en wat we uiteindelijk betalen voor onze autoverzekering. Geld.nl heeft gekeken naar ruim 300.000 autoverzekeringen die in 2025 werden vergeleken én naar de premies van autoverzekeraars op basis van 120 vaste scenario’s. Hier komen de uitkomsten aan.

Premie wordt alsmaar duurder

Net als de rest van het leven betalen we ook steeds meer voor de premie. De stijging die in 2023 is ingezet, duurt voort. De gemiddelde premie in 2025 bedraagt € 88,95. In 2024 was dat € 80,10. Dat is een stijging van 11 procent. De premies stijgen natuurlijk door de inflatie, maar ook doordat de schadelast groeit. En dat terwijl we minder schade rijden met z’n allen. Vreemd toch?

Dat komt doordat de gemiddelde schadekosten per ongeluk flink zijn toegenomen. Dit komt dan weer onder andere doordat nieuwe auto’s moeilijkere technologie hebben. Bij een botsing ben je niet meer klaar met wat uitdeuken, maar moet de monteur ook kijken of de lane-assist nog werkt bijvoorbeeld. Zo nam het gezamenlijk betaalde schadebedrag vorig jaar ruim 6 miljard euro.

De gemiddelde premies stijgen ook dankzij de EV-transitie. Elektrische auto’s zijn over het algemeen duurder om te verzekeren, omdat ze natuurlijk een stukje zwaarder zijn dan benzine-equivalenten.

Nederlanders kiezen voor zekerheid

Waar betalen we dan voor? De meeste Nederlanders kiezen ervoor om volledig gedekt te zijn met een allrisk-verzekering. Vorig jaar had al meer dan de helft van de Nederlandse automobilisten een allrisk-verzekering met 53 procent. In het eerste half jaar van 2025 stijgt dit percentage naar 56 procent. Hierna volgt de WA + beperkt casco verzekering met 28 procent en dan WA met 16 procent.

Welk merk is het duurst en welke het goedkoopste?

De hamvraag die boven dit artikel hangt: wie is er het meeste en wie het minste geld kwijt aan de verzekering? Uiteraard zijn jongeren in de stad meer kwijt dan ervaren bestuurders in de buitengebieden. Maar bij de 15 populairste merken spant het er wel om.

Net als vorig jaar is Audi het duurste merk voor de autoverzekering. Zij betalen gemiddeld € 166,04 per maand. De drie daaropvolgende merken zijn ook allemaal Duits. Volgens Geld.nl zijn de premies van Audi’s, BMW’s en Mercedessen zo duur omdat de onderdelen, arbeidsloon en het herstel duurder is dan bij andere merken. Daarnaast zouden deze merken aantrekkelijk zijn voor dieven. Vreemd dat Toyota dan niet wat hoger staat, toch?

Rijders met een kleine portemonnee besparen het meest op de verzekering wanneer ze in een Suzuki stappen. Dit merk heeft de goedkoopste gemiddelde verzekeringskosten met een gemiddelde premie van € 66,25 per maand. Hieronder zie je het hele overzicht.

Merk Gemiddelde premie 2025 Gemiddelde premie 2024 Verschil Audi € 116,04 € 110,05 +5,4% BMW € 105,28 € 108,05 -2,6% Mercedes-Benz € 100,71 € 102,77 -2,0% Volkswagen € 89,70 € 92,58 -3,1% Volvo € 82,35 € 78,13 +5,4% Peugeot € 75,78 € 71,41 +6,1% Toyota € 73,03 € 71,84 +1,7% Kia € 73,00 € 68,85 +6,0% Fiat € 70,10 € 68,82 +2,8% Opel € 70,02 € 69,92 +0,1% Ford € 68,72 € 71,08 -3,3% Hyundai € 68,34 € 67,10 +1,8% Citroën € 67,85 € 66,07 +1,4% Renault € 67,12 € 66,07 +1,6% Suzuki € 66,25 € 65,37 +1,3%

Foto: RS4 crash gespot door @kuifje via Autoblog Spots!

Bron: Geld.nl