Pas op: autodieven in Nederland stelen massaal dit model!

Ook de Nederlandse criminelen zijn gek op SUV’s.

Daar zijn ze weer: de versgebakken cijfers van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit! Om de zoveel tijd krijgen we een frisse update rondom autodiefstal in Nederland. Wat blijkt: het gaat goed met de diefstal en niet goed met het voorkomen van criminaliteit.

In de eerste zes maanden van 2025 zijn in Nederland 3.645 personenauto’s gestolen. Dat zijn er ruim 20 procent meer dan in de eerste helft van 2024. Ook de gemiddelde schade aan de portemonnee stijgt: van zo’n € 13.500 naar € 17.500. Daarmee groeit de totale schadelast fors. In het eerste halfjaar van 2024 was ruim € 40 miljoen aan gejatte schade. Dit jaar is dat € 64 miljoen.

Meest gestolen auto van Nederland

Net als de rest van Nederland zitten ook autodieven het liefst lekker hoog. Niet gek dus dat de top drie bestaat uit SUV’s. De niet zo trotse leider van het klassement ‘Meest gestolen auto van Nederland’ is ook in 2025 de Toyota RAV4. Dit model uit 2019 werd tussen januari en juni 2025 maar liefst 232 keer als gestolen opgegeven. Dat zijn er meer dan de nummer 2, 3 én 4 bij elkaar opgeteld.

Een nieuwkomer in de top tien schiet meteen naar de tweede plaats: de Kia Sportage. Vorig jaar werden er in de eerste zes maanden maar 19 van gestolen. Dit jaar zijn dat er al 82!

Toyota RAV 4 – 232 gestolen exemplaren Kia Sportage – 82 gestolen exemplaren Toyota C-HR – 74 gestolen exemplaren Volkswagen Polo VI – 64 gestolen exemplaren Fiat 500 (facelift) – 60 gestolen exemplaren Mercedes A-klasse (W177) – 52 gestolen exemplaren Volkswagen Golf VIII – 49 gestolen exemplaren Toyota Corolla Cross – 47 gestolen exemplaren Ford Kuga – 40 gestolen exemplaren Hyundai Tucson – 37 gestolen exemplaren

Waar gaan gestolen auto’s naartoe?

Is er dan alleen maar slecht nieuws rondom autodiefstal in Nederland in 2025? Nee. Er zijn in 2025 tot nu toe meer auto’s teruggevonden dan in dezelfde periode vorig jaar. De politie bracht bijna 7.000 voertuigen naar hun wettige eigenaar. Voor het merendeel (90 procent) hoefde de politie niet in het buitenland te zoeken. De overige gevonden auto’s doken op in Duitsland, België, Bulgarije en Polen. Misschien wordt het ook eens tijd om een divisie op pad te sturen in Afrika.

Bron: Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)