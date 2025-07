Marktplaats-occasion is een 918 Spyder voor de kleinere portemonnee

Zeldzamer dan een echte 918 Spyder én nog een stuk goedkoper ook!

Naast echte liefde vinden sommige mensen dat geluk ook niet te koop is. Want wanneer ben je nou eigenlijk rijk? En hoeveel verschillende soorten rijk zijn er? Ik bedoel: wie wel een 911 Turbo S kan veroorloven maar geen 918 Spyder is nog steeds een welvarend persoon, toch?

We kunnen dus wel stellen dat er verschillende soorten van welgesteldheid zijn. Heb je dus een vrij grote portemonnee, maar niet zo groot voor een 918, dan kom je hierbij uit: de 911 (997) Turbo S Cabrio 918 Spyder Edition. Een hele mond vol, maar wel een stukje zeldzamere 911 dan je buurman.

911 in 918-jasje

We gaan even terug naar 2011. Porsche heeft dan al de hybride hypercar aangekondigd, maar moet klanten vertellen dat het model pas in 2013 op de markt komt. Hè verdorie. Om de tijd te doden – en omdat de 918-klanten er prima nog een 911 bij kunnen hebben – verzint Porsche de 918 Spyder Edition. Alleen klanten van de 918 Spyder komen in aanmerking om de opgeleukte 911 te kopen.

De basis is de 997 Turbo S (coupé of cabrio) met 918-spulletjes. De krachtbron is een 3,8-liter zescilinder boxer die 532 pk produceert. Een stuk minder dan de 887 pk in de 918, maar soit.

Achteraf blijkt er goed nieuws voor de klanten die ingaan op het aanbod. Er zijn namelijk kopers van de 918 die de speciale 911 aan zich voorbij laten gaan. Daardoor is deze 918 Spyder Edition van de 911 dus zeldzamer dan de échte 918.

De 918-klanten hoefden maar 223.300 euro af te tikken voor de bijpassende 911 Turbo S. Ik zeg ‘maar’ omdat diezelfde kopers eerder al toezegging deden op een koop van 645.000 euro zonder belastingen. Achteraf zullen de rijke stinkerds die het niet gedaan hebben spijt kunnen hebben.

Wat kost zo’n feestmodelletje nu nog?

Exemplaar numero 550 staat nu te koop in Nederland. Naast de 918 Spyder-kleurige Acid Green accenten en koolstofvezel details draagt-ie de kleur GT Silver metallic. Zeg maar de 918-basiskleur. De aangeboden 997 heeft iets meer dan 40.000 kilometer gelopen en kwam pas vorige maand naar Nederland. De verkoper uit Oldenzaal hoopt er € 249.918 (ik zie wat je daar hebt gedaan, verkoper) voor te vangen op Marktplaats. Da’s dus meer dan de gelimiteerde 997 oorspronkelijk kostte.

Bedankt voor de tip, @Joe23