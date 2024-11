Welke (nieuwe) auto’s kan ik nu kopen met één Bitcoin?

De cryptomunt zit in de lift!

Na de verkiezingen in Amerika wist de beurs niet wat hem overkwam. Tesla profiteerde enorm, maar ook cryptovaluta stegen flink in waarde. Zo ook de moeder aller cryptomunten: de Bitcoin. Dat zette ons aan het denken: welke nieuwe auto’s kun je op dit moment allemaal betalen als je één Bitcoin in je virtuele portemonnee hebt zitten?

Toen we aan dit artikel begonnen, lag de koers op zo’n €75.000. Dit houden we dus als ons budget aan. Nu zouden we Marktplaats en de verschillende autoverkoopwebsites af kunnen struinen om er auto’s te zoeken die binnen het budget vallen, maar dat deden we al eens eerder.

Nu duiken we in de configurators van verschillende merken en proberen daarbij wat geld opzij te houden voor een leuk kleurtje, andere velgen of andere opties. We kwamen uit op het volgende lijstje. Er zijn vast nog een boel nieuwe auto’s die we zijn vergeten. Heb je nog suggesties, voeg ze dan vooral onder het artikel toe.

Alfa Romeo Giulia Sprint 2.0 GME

Het liefst zouden we de Giulia natuurlijk in Quadriofoglio-vorm voorschotelen, maar die valt met een vanafprijs van €145.520 helaas buiten ons budget. Wat we wel kunnen doen, is een motorupgrade doorvoeren. De standaard 2.2 JTD-motor met 210 pk ruilen we in voor de 2.0 viercilinder. De krachtbron met 148 cc minder haalt er wel mooi 280 pk uit. Van 0 naar 100 km/u sprinten kan daarmee in 5,2 seconden en de topsnelheid ligt op 240 km/u.

Bestel je hem in het traditionele ‘Rosso Alfa’, dan betaal je minimaal €71.849. Om je op de goede weg te helpen, hebben we hierboven alvast de kleur ‘Misano Blue’ aangevinkt. Daarmee stijgt de prijs naar €73.044. Andere wielen (kosten bijna 5k extra!) werden helaas te duur. Die zul je dus achteraf nog ergens moeten bestellen.

Mercedes CLE 300 e Coupé AMG Line

Wil je af en toe ook wat elektrische kilometers afleggen? Dan is deze CLE 300 e Coupé misschien wel een interessante optie in ruil voor je cryptomunt. De PHEV is net een tikkie goedkoper dan zijn mildhybride broeder die door het prijsverschil boven de € 75.000 zit.

De gele rakker hierboven heeft een 2.0 viercilinder met 204 pk en een elektromotor die nog eens voor 129 pk zorgt. Samen zijn ze goed voor een systeemvermogen van 313 pk. Het sprintje naar 100 km/u gaat in 6,3 seconden en de acceleratie stopt bij 263 km/u. Maak je alleen gebruik van de elektromotor, dan kun je 111 kilometer ver rijden. De prijzen beginnen bij €70.976, dus er is nog genoeg ruimte om te spelen met kleurtjes, AMG-spoilers en extra’s voor het interieur.

BMW 420i Cabrio

Als inzending uit Beieren kiezen we voor de 4-serie Cabrio. De achttrapsautomaat stuurt het vermogen van 184 pk naar de achterwielen. Dat vermogen komt trouwens van een 2.0 viercilindermotor. De topsnelheid is begrensd op 236 km/u en van 0 naar 100 gaat in 8,2 seconden.

De meest standaarduitvoering gaat voor €68.542,20. We geven de 4-serie een ander kleurtje (‘Cape York Green’) en andere velgen (18-inch LM V-spaak in Orbit Grau) waarmee de prijs stijgt naar €71.285,80 voor het exemplaar hierboven.

Audi A5 edition one TFSI quattro 150 kW S tronic

Je zou deze A5 ook als Avant kunnen nemen als dat meer je ding is. Ook dat is een van de auto’s die je nu kunt kopen met een Bitcoin. De Audi A5 heeft een 204 pk sterke viercilinder en quattro-aandrijving. De 0-100-tijd is 7,6 seconden en de topsnelheid ligt op 242 km/u. De vanafprijs begint bij €69.572. Overweeg zeker de kleur ‘Ascariblauw metallic’ die wij in de configurator hebben gekozen.

Ford Focus ST-X Track Pack

In de categorie auto’s voor een Bitcoin hoort ook een degelijke voorwielaandrijver zoals deze Focus ST-X. Zijn 2.3 liter Ecoboost rijgt 280 pk en 420 Nm aan koppel bijeen. Binnen 5,7 seconden kun je overdag aan de maximumsnelheid op de Nederlandse snelweg zitten en knalt door tot 250 km/u. Doe ons er maar eentje in de kleur ‘Mean Green’. Dat klinkt toch al geweldig. De prijs begint bij €64.990, maar met dit kekke kleurtje en het ST-X Track Pack zoals hierboven gaat de prijs naar € 71.163.

Toyota GR Supra Launch

Tja, in dit geval zul je tevreden moeten zijn met een vrij standaard auto. Zo moet je de Supra in de instapuitvoering kiezen en moet je hem in het rood bestellen (andere kleuren gaan met €100 over de 75k-grens heen, grr). Je kunt nog wel een verwelkomlichtje op de grond laten schijnen á €263. De Toyota GR Supra kost standaard €73.995.

Hyundai Ioniq 5 N

Anno 2024 zijn we genoodzaakt om in dit soort lijstjes ook maar een EV toe te voegen. Iemand zal immers de EV-verkopen moeten stimuleren. Mocht je dan toch de overstap maken naar the dark side, dan kun je dat maar meteen goed doen. De Hyundai Ioniq 5 N is volgens ons wel de geneigiste optie.

En kijk eens aan: zelfs met één Bitcoin kun je de coolste van alle elektrische auto’s kopen in Nederland. De vanafprijs bedraagt, net als de Supra, €73.995. Ook met een ander kleurtje valt de EV binnen het budget. Welke zou jij nemen?

Cupra Leon Sportstourer VZ Extreme

Wie zijn Bitcoin-budget wil stukslaan op opties kan het beste gaan configureren bij Cupra. Daar pik je de dikste uitvoering van de Leon Sporttourer (de VZ Extreme) al op voor minimaal €55.390. Geef hem koperkleurige spiegelkappen van koolstofvezel of een panoramadak en je blijft nog ruim binnen het budget. Jammer dat je het interieur niet kunt finetunen.

Volvo V90 Core

Waar zeker geen koolstofvezelspiegelkappen aan te pas komen, zijn bij de V90. De versie die je voor minder dan €75.000 kunt bestellen, heeft een PHEV T6-motor. Je kunt er 87 kilometer elektrisch mee rijden. Vraag je de verbrandingsmotor om hulp, dan heb je 350 pk en 659 Nm koppel tot je beschikking.

Volkswagen Golf 8.5 GTI

Natuurlijk mogen we het Golfje niet vergeten. Als je Bitcoin nog even zijn best doet, dan kun je straks zelfs de Golf R aan met één muntje. Voorlopig zul je het met de GTI moeten doen. De prijzen hiervan beginnen in Nederland bij €61.990 euro. Kies dus gerust een leuke lakkleur uit en voeg het sportonderstel toe aan je optielijst.