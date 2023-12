5 deftige bakken voor 1 Bitcoin

Bitcoin zit al het hele jaar in de lift, tijd om weer te shoppen.

Wie vanmorgen de online nieuwskanalen erop nasloeg zag het ongetwijfeld voorbij komen. Bitcoin is weer de 40.000 dollar gepasseerd in waarde. De laatste keer dat de bekendste cryptocurrency ter wereld deze waarde vertegenwoordigde was mei 2022. Een maand later zag dat er heel anders uit.

Sinds het begin van dit jaar is de koers met meer dan 140 procent gestegen. Bitcoin komt van ver, de koers stond op zijn hoogste punt in november 2021 met een waarde van 69.000 dollar. Terwijl vorig jaar nog een flinke dip werd bereikt van 15.000 dollar.

1 Bitcoin auto

Enfin, de koers de is de 40k gepasseerd en dus heeft iedereen het bij de koffiecorner ineens weer over Bitcoin. Een goed moment om onze succesvolle reeks weer eens uit de kast te trekken: wat koop je voor 1 Bitcoin? 40k’s in dollar omrekenen naar euro’s. Dan heb je het over zo’n 36.963 euro. We ronden het even af naar beneden en gingen kijken op Marktplaats wat voor deftigs je kunt kopen voor zo’n 36.800 euro.

Porsche Cayenne S E-Hybrid

Met een Porsche Cayenne voorrijden is altijd goed. Tenzij het er eentje is van de eerste generatie. Dan maak je op niemand indruk. We vonden deze E-Hybrid op Marktplaats voor 36.800 euro te koop staan. Maak jezelf geen illusie, deze variant stuurt niet als een echt lekkere Porsche.

Het is een zwaar apparaat met een zescilinder benzinemotor. 334 pk in zo’n grote SUV is dan geen overdaad. Maar hey, de badge is mooi en je hebt lekker veel knopjes in het interieur om mee te spelen.

Audi S6 Avant

Altijd maar die RS6. Doe eens een stapje minder. Want voor 36.750 euri scoor je deze Audi S6 Avant in een gigantisch lekker kleurtje. Zeg nu zelf, kijkende naar deze S6 vergeet je toch spontaan dat er ook een RS6 bestaat?

Met 450 pk kom je nog steeds goed weg bij het stoplicht. Dit exemplaar heeft wel 180.000 km gelopen, maar bij een V8 zeggen we dan: die is net ingereden.

Mercedes C-klasse Coupé

De coupé is een bijna prehistorische carrosserievorm als je naar de markt kijkt. Doodzonde, want het is de mooiste vorm. Of de Mercedes C-klasse Coupé ook de mooiste coupé is laat ik even in het midden. Maar voor 36.750 euro oftewel iets minder dan 1 BTC scoor je wel deze C400 op de kop.

En das een lekkere uitvoering! Met een 333 pk sterke zescilinder trakteer je jezelf op comfort in een mooie sloep. Een stuk unieker dan een C180 of C200 en een goede motor die past bij de koets. Nu nog een cursus fotografie voor de adverteerder.

BMW M5 (F10)

Deze auto is alweer 11 jaar oud, maar het design van de F10-generatie M5 is mooi oud aan het worden. Vaak zie je ze in zwart of grijs, maar deze is blauw uitgevoerd. Blauw is sowieso een thema in dit lijstje merk ik.

561 trappelende paarden uit een 4.4-liter V8 worden afgevuurd op de achterste wielen. Onder gladde omstandigheden best een tricky ding om te rijden. Je moet het aandurven om voor 36.500 euro deze gebruikte M5 te kopen. Je hebt dan wel een BMW M5 F10 voor de deur staan. En dat voor minder dan een Bitcoin. Een jaar geleden kon je dat niet zeggen.

Volvo S90

Ik denk niet dat een Bitcoin-bezitter zo snel zal kiezen voor een Volvo S90. Maar gaaf is ‘ie wel. Het is out of the box denken, net als met cryptocurrency eigenlijk. Wat dat betreft past deze S90 er eigenlijk heel goed tussen.

Het is een dikke sjaak, met de T8 hybride aandrijflijn. Dat betekent 407 pk en je kunt volledig elektrisch rijden als je hem netjes stekkert. Met de blauw metallic kleur is het tevens geen grijze muis. Echt eentje in de categorie: weer eens wat anders!