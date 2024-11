Autoblog Foto van de Maand – Oktober 2024

Als je niet van een scheve horizon houdt moet je deze editie van de Foto van de Maand even overslaan.

Jullie hebben bepaald welke Foto van de Maand er op de cover van de Autoblog kalender komt, maar de uitslag daarvan houden we nog even onder de pet. Voor nu gaan we kijken naar de winnende foto van de maand oktober, waarbij de maker weer beloond wordt met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

De vorige Foto van de Maand schreef Noortje Blokland op haar naam, dus zij mag deze maand meebeslissen over de nieuwe winnaar. Zij neemt in de jury plaats naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren.

Tristan (@trisjphotography) heeft een voorliefde voor rolling shots en daar is hij inmiddels ook heel goed in. Dat bewijst hij deze keer weer met een fotoshoot van een Ferrari SF90.

Machiel: “Dit is een rolling shot om te smullen! De snelheid spat er gewoon vanaf, terwijl de auto nog steeds scherp is. De beweging wordt nog eens extra versterkt door de bomen. De scheve horizon draagt verder bij aan de dynamiek van deze foto.”

Noortje: “Tristan, the ‘king of rolling shots’ is back in town. Heel gaaf shot, waarbij hij echt nog iets heeft gemaakt van een relatief moeilijke setting: donkere auto versus hard zonlicht. De zachte tinten brengen het keiharde contrast mooi omlaag. Complimenten voor het gebruik van een zichtbaar (hele) lage sluitertijd, daar heb je een vaste hand voor nodig. Of misschien reden jullie erg hard, wat vanzelf gaat als je op de hielen wordt gezeten door een Ferrari.”

Eric: “Op de derde plaats staat deze dynamische foto van de Ferrari in beweging op een bosrijke weg. De snelheid spat eraf dankzij de bewegingsonscherpte rondom de auto. Door de lange sluitertijd (of hogere snelheid) ontstaat een tunneling-effect met de bomen en wegmarkeringen. Toch mist de foto nét dat extra’s om echt te blijven boeien.”

Op de tweede plaats een hele andere categorie auto, maar niet minder fotogeniek: een Suzuki Jimny. @elindewilde legde deze sympathieke terreinwagen vast onder de sterrenhemel.

Eric: “Wat een toffe foto van deze Suzuki Jimny! De compositie is wat minder spannend, maar technisch gezien is hij heel goed uitgevoerd. De sterrenhemel en het lage standpunt zorgen voor een avontuurlijk gevoel. Een mooie opname die de stoere uitstraling van de Jimny benadrukt.”

Machiel: “Door de nachtelijke setting met de sterren ontstaat er meteen een avontuurlijke sfeer, ook al zijn de foto’s gewoon in Nederland geschoten. De lightpainting is ook heel goed gedaan, daardoor springt de auto er heel goed uit in het donker. De gekozen hoek en de scheve horizon maken de Jimny extra stoer. Deze foto kan linea recta de folder in!”

Noortje: “De gehele serie is de moeite waard om te bekijken, maar de lightpaintings springen er voor mij extra uit. Fotograferen in het donker is technisch en uitdagend, maar resultaten zoals deze lonen. Ik vind de colorgrading erg goed gedaan en de speelse positie van de auto is passend gekozen voor een Allgrip. Detail: wellicht was het net wat strakker geweest als de witte lijnen uit de raamstijlen gephotoshopt/verwijderd waren.”

@Row1 mocht op pad met niet één maar twee McLarens: de Artura en de nieuwe 750S. Dit leverde de winnende foto op van deze maand.

Eric: “Deze foto springt eruit door het krachtige samenspel tussen de McLaren Artura en de McLaren 750S. De manier waarop de auto’s zijn geplaatst, geeft diepte aan het beeld en trekt meteen de aandacht. Het licht valt precies goed op de voorste McLaren, waardoor de vormen en het design mooi naar voren komen. De schaduwen onder de overkapping vormen een strak patroon dat goed past bij de vloeiende lijnen van de auto’s. Dit alles samen zorgt voor een moderne uitstraling en maakt de foto echt een eyecatcher.”

Noortje: “Een serie met meerdere kanshebbers als je het mij vraagt. De foto waar we het uiteindelijk over hebben straalt (door de scheve horizon) dynamiek uit, ook al staan de McLarens stil. Erg goed gedaan. In een andere foto uit deze serie had de fotograaf beide auto’s in de zon geparkeerd, daardoor contrasteerden ze nóg meer met de locatie. Dat had ik bij deze compositie ook heel mooi gevonden. Daarnaast zorgt het combineren van ronde lijnen met rechte, harde lijnen in de achtergrond altijd voor een interessante tegenstelling.”

Machiel: “De lage hoek in combinatie met de scheve horizon – ja, dat is een terugkerend thema deze maand – zorgen voor een lekker dynamisch beeld. Dat past natuurlijk perfect bij deze bloedsnelle supercars. De auto’s (in ieder geval de voorste) zijn ook mooi gepositioneerd tussen de schaduwen in. Het zonlicht dat op de Artura weerkaatst maakt het plaatje compleet. In de nabewerking hebben de lichte gedeeltes ook nog wat extra gloed gekregen, wat de foto net dat stukje extra sfeer geeft.”

De jury heeft gesproken: @Row1 wint de Autoblog Foto van de Maand van oktober en verdient daarmee een cadeaubon ter waarde van €100. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waar we opnieuw een bon hebben voor de winnaar. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!