Waarom je beter NU een nieuwe elektrische auto kunt kopen

Als je toch al van plan was een nieuwe elektrische auto te kopen..

Of leasen, dat is bij meer mensen van toepassing. Het gegeven is dat de overheid van plan is volgend jaar BPM te willen invoeren op elektrische auto’s. Dat is nu nog een gerucht en in de komende periode zal daar meer over bekend worden. Feit is dat de nieuwe EV’s dan duurder worden.

Nieuwe elektrische auto kopen

Oké, dan hebben we de BPM. Wat er ook nog gaat veranderen in 2025 is het verdwijnen van de SEPP-subsidie. Het nieuwe kabinet moet de begroting rondkrijgen en strooien met geld is verleden tijd. De overheid mee laten betalen aan je nieuwe of gebruikte elektrische auto is dit jaar voor het laatst. Met een gebruikte EV is het al klaar, die pot raakte eerder dit jaar op.

Je kunt echter nog een nieuwe elektrische auto met subsidie krijgen. Deze laatste vier maanden van het jaar moet je eigenlijk toeslaan als je in de markt bent voor een nieuwe elektrische auto. Want er is nog geen BPM van toepassing én de SEPP-subsidie is van kracht.

Datagoeroe Jasper Verweij heeft uitgerekend dat er nog zo’n 7.500 elektrische voertuigen in aanmerking komen voor subsidie. 61,5 procent van het jaarbudget is inmiddels aangevraagd. Hij brengt het onderwerp onder de aandacht in een post op LinkedIn. De komende maanden moet blijken of de pot een stuk harder gaat in vergelijking met het eerste halfjaar, omdat er nu meer duidelijkheid is over 2025.

Een elektrische auto gaat hoe dan ook 3.617 euro duurder worden in 2025. Dan zijn eventuele prijsverhogingen van automerken per 1 januari 2025 nog niet meegenomen. Het grootste gedeelte is subsidie en 667 euro de BPM.

Kortom, de beste tijd om een nieuwe elektrische auto te kopen is nu. Of in oktober, of november. Tenzij het potje opeens hard gaat en je misschien al in november kunt fluiten naar subsidie. We gaan het zien de komende maanden.