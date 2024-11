Goed nieuws: Jaguar is nog niet helemáál dood

Jaguar schrapte bijna al hun modellen, maar toch komen ze binnenkort met nieuws.

Het is werkelijk ongelooflijk. Jaguar had tot voor kort nog een goedgevuld gamma met zes modellen, maar ze hebben gewoon besloten om voor alle deze auto’s GEEN opvolger te ontwikkelen. Het enige waar ze de laatste jaren mee bezig zijn geweest is een elektrische opvolger van de XJ. En die hebben ze geschrapt.

Daardoor wordt er nu nog maar één model geproduceerd, de F-Pace. En in het thuisland van Jaguar zijn de leveringen daarvan al gestopt. Jaguar is dus zo goed als dood, we kunnen helaas niet anders concluderen.

Toch wordt er weer gewerkt aan een wederopstanding. Jaguar wil zichzelf opnieuw gaan uitvinden met een elektrische vierdeurs GT. Die moet ook meteen hoger in de markt gezet worden. Het idee van een vierdeurs GT klinkt leuk, maar of dit nou een groot succes gaat worden…?

Enfin, deze plannen kenden we al. Het nieuws is dat we nu ook een concrete datum hebben. Al over drie weken (op 2 december) krijgen we “de volgende stap in de transformatie van Jaguar” te zien. Hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een concept car, die onthuld zal worden op de Miami Art Week.

Op deze manier wil Jaguar laten zien dat ze nog niet dood zijn. Toch scheelt het maar heel weinig, want het is niet alsof de concept car meteen productierijp is. De definitieve versie komt op z’n vroegst pas in 2026. Het blijft een raadsel wat ze de laatste jaren gedaan hebben bij Jaguar.

Er is nog een klein stukje goed nieuws. Het leek erop dat de productie van Jaguar binnenkort volledig stil komt te liggen, maar dat is toch niet het geval. De F-Pace mag het nog uitzingen totdat er aflossing komt, zo vernam Autocar. Dat de auto in Engeland niet meer verkocht wordt betekent dus nog niet het definitieve einde van dit model (en daarmee Jaguar).

Foto: Jaguar-combo in Amsterdam, gespot door @dsbont