Autospotters Laren opgelet: gemeente gaat extra handhaven

Ben je autospotter en ben je vaak in Laren? Laat een kiekje van je favoriete supercar je niet een dure boete opleveren.

Het zonnetje schijnt en de lucht is blauw. Dan kun je de Teletubbies oproepen, maar je kan ook je dure supercar of bijzondere auto even uitlaten. Veel eigenaren doen dat dan ook. Vaak in een dakloze flaneermobiel, maar een dure auto an sich mag ook.

Autospotters

Waar rook is is vuur, dus waar dure auto’s zijn, zijn autospotters. Het nodige hete spul kwam al voorbij vanuit één van de hotspots voor autospotters: Laren. Ook dit seizoen. Tof, maar het pk-geweld met dito soundtrack zorgt voor meutes fans en spotters. En dan heb je een probleem: dat mag eigenlijk helemaal niet in deze tijd!

Handhaving

De gemeente van Laren gaat er een stokje voor steken. Nee, ze gaan niet iedere autofanaat met een camera beboeten, we willen immers graag een lekker gevuld Autojunk-archief. De extra handhaving die de gemeente op de been zet is meer gericht op de corona-regels. Dus blijf anderhalve meter bij elkaar uit de buurt en ga niet met grote groepen op een kluitje zitten. Dat is lastig, want vooral het centrale kruispunt bij de Brink is een hotspot.

Tevergeefse waarschuwingen

De gemeente waarschuwde al voor het bijeenkomen van groepen op de Brink, wat ze verboden. “Veel mensen staan daar bij elkaar om naar auto’s te kijken. Er is een verbod om samen te komen, ook op het kruispunt. We merken dat waarschuwingen te weinig effect hebben. Daarom gaan we vanaf heden over tot het direct uitdelen van boetes” aldus burgemeester Nanning Mol.

Voor autospotters die in Laren hun gang willen gaan: wees voorzichtig en houd je aan de regels. Ook al is dat lastig bij het enthousiasme van een passerende Lamborghini. (via NH Nieuws)

Image-credit: een passerende Lamborghini, gespot door @thomcarspotter via Autojunk.