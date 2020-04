Daimler stopt met auto’s op waterstof

Mercedes en haar moederbedrijf Daimler zien toch geen brood in waterstof, daarom stopt de ontwikkeling ervan.

Er zijn verschillende alternatieve brandstoffen waar miljarden euro’s in zijn geïnvesteerd. Momenteel lijkt elektrisch aan het langste eind te trekken. Waterstof is voor velen ook nog een alternatief, maar de interesse vermindert steeds meer. Ook in Stüttgart is het geloof weg: Daimler stopt met de ontwikkelingen omtrent waterstof. Ook trekken zij hun waterstofmodellen uit productie.

Waterstofmodellen?

Het is niet dat Daimler, of in dit geval Mercedes, bekend stond om hun modellen op waterstof. Sterker nog, de enige die we recent hebben gezien is de Mercedes GLC F-Cell en we nemen het je niet kwalijk als je deze GLC met EQC-velgen bent vergeten. Deze ‘opvolger’ voor de B-Klasse F-Cell is nog steeds in productie, ten minste, snel niet meer. De omgekatte GLC drijft zijn wielen aan met rasechte F1-stijl ‘EQ-POWER’, maar de ‘brandstof’ is waterstof. Het is een hybride: half waterstof, half accu. Geen uitstoot en in theorie het beste van twee werelden. Door het kapot gooien van het waterstofproject wordt de stekker volledig uit de GLC F-Cell getrokken.

Kosten

Dat heeft een paar redenen, waarvan geld één is. Nee, dat is het enige probleem. Volgens Daimler is waterstof namelijk serieus één van de oplossingen. Het probleem voor henzelf is dat het volume van verkoop tegenover de ontwikkelingskosten absoluut niet in balans is. De ontwikkelingskosten van een waterstofauto liggen ongeveer twee keer zo hoog als die van een elektrische auto.

Met de meute meegaan

Daimler was een dapper dorpje op dit gebied. Honda, bekend van bijvoorbeeld de FCV Clarity, trok de stekker er al uit. Volkswagen ‘zag dit al aankomen’ en zei in vorige maand dat geen één voordeel van waterstof hun interesse wekt. Sterker nog, ze zijn er niet volgens Wolfsburg.

Daarmee zijn de enige drie merken die nog sterk geloven in waterstof Hyundai, BMW en Toyota. De laatste twee werken zelfs samen op dit gebied. Auto’s als de Hyundai NEXO en Toyota Mirai laten zien dat waterstof inderdaad grof geld gaat kosten. Want ook de consument moet met ruim 65.000 euro voor beide auto’s diep in de buidel tasten.

Andere markten

Wel blijft Daimler geld pompen in waterstofprojecten, met name een nieuw project samen met Volvo. De beide vrachtwagendivisies van deze merken gaan zwaargewichten op waterstof ontwikkelen. Voor nu stopt Daimler met personenauto’s op waterstof. Wordt misschien vervolgd maar waarschijnlijk niet. (via Electrek en Automotive News Europe)