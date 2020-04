Volvo XC90 aankoopadvies en video (2015 – heden)

De Volvo XC90 is het onderwerp van dit aankoopadvies. Wat zijn de problemen, hoe staat het met de betrouwbaarheid en waar moet je verder op letten als je een jong gebruikte Volvo XC90 als occasion op het oog hebt?

Volvo XC90 aankoopadvies – introductie

De Volvo XC90 die we in dit aankoopadvies behandelen is het model dat in 2015 op de markt kwam. Uiteraard maakten we van de nieuwe Volvo XC90 een rijtest toen deze SUV op de markt kwam, want de voorganger was een hit in Nederland. Deze XC90 volgde de eerste generatie op, die van 2002 tot 2014 geproduceerd is en een enorm succes voor Volvo was.

De auto werd gebaseerd op het SPA (Scalable Product Achitecture) platform en was langer, breder en lager dan zijn voorganger. Motorisch gezien was er weinig keuze: een 2.0 viercilinder benzine en een 2.0 viercilinder diesel. Die kwamen wel in verschillende varianten op de markt, waaronder de in ons land zeer populaire T8 plug-in hybride. Onderaan dit artikel kun je het complete overzicht aan motoren terugvinden.

Begin 2019 ontving de Volvo XC90 een facelift. Er werden diverse kleine updates doorgevoerd aan het exterieur en interieur. De belangrijkste wijzigingen waren eigenlijk de motoren en onderliggende techniek. Motoren met een ‘B’ in de aanduiding kunnen sindsdien de remenergie opslaan in een soort KERS-systeem, waarbij de energie later weer gebruikt kan worden voor de aandrijving.

Pluspunten Volvo XC90 aankoopadvies

Verfijnde, goed rijdende en comfortabele SUV, zeker met de optionele luchtvering;

Voor de liefhebbers: trekgewicht tot 2700 kilogram voor de B5 Diesel;

Zoals elke Volvo rijk is ook de XC90 uitgerust met veiligheidssnufjes;

Fijn en ruim interieur, met plek voor maximaal zeven personen.

Volvo XC90 aankoopadvies aandachtspunten

De Volvo XC90 was erg populair als plug-in hybride in ons land. Dat betekent dat je de XC90 in sommige gevallen eventueel met minder bijtelling kan rijden nog. Dit geldt uiteraard alleen voor zakelijke rijders die de auto ook privé willen gebruiken. De Volvo XC90 T8 had in eerste instantie een iets te hoge CO2-uitstoot voor het 7%-tarief, maar in april 2015 wist Volvo de XC90 T8 een gunstiger bijtelling te bezorgen. In de jaren die volgden werden de financiële voordelen snel minder, dus voor zakelijke rijders is juist een iets vroegere XC90 misschien nog net interessant. Ook goed om te weten: Volvo leverde de XC90 met drie jaar fabrieksgarantie.

De Volvo XC90 die we in dit aankoopadvies behandelen is een flinke auto met veel moderne techniek aan boord. De betrouwbaarheid is redelijk, maar met name op het gebied van software en elektronica zijn er wel wat problemen, zo blijkt uit onderzoek voor dit Volvo XC90 aankoopadvies. Hieronder vind je de meest belangrijkste aandachtspunten en problemen.

Carrosserie

De Volvo XC90 is een grote auto. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Check daarom goed of er geen parkeerschades en/of beschadigde velgen zijn.

De Volvo XC90 T8 plug-in hybride heeft soms last van vastvriezende stekkers. Iets om rekening mee te houden bij koud weer dus.

De zonnedaken zijn niet altijd waterdicht.

Onderstel

Mensen klagen over veel bandengeluid op auto’s met grotere wielen. Deze klachten lijken beperkt te zijn tot de auto’s zonder luchtvering.

Er zijn wat klachten over een gebrek aan comfort op vroege Volvo XC90’s met luchtvering.

Aandrijflijn

Het is makkelijk te denken dat alle XC90’s vierwielaandrijving hadden, maar er zijn D4 diesels geleverd met alleen voorwielaandrijving!

De achttraps automaat is niet vrij van storingen, check of deze goed en zonder bijgeluiden schakelt.

De plug-in hybride Volvo XC90 T8 Twin Engine kan heel zuinig zijn maar verdient alleen bij braaf stekkeren een positief aankoopadvies. Stekker je niet, dan krijg je te maken met een tamelijk dorstige machine.

Elektrische range is een stuk minder dan de fabrikant opgeeft.

De injectoren van de dieselmotoren gaan vaker dan gemiddeld stuk.

Elektronica

Het Sensus infotainment systeem wordt door veel mensen als traag ervaren, met name op de vroegere XC90’s. Ook loopt het infotainment op auto’s van de eerste bouwjaren nogal eens vast, waarna het zich meestal volledig opnieuw opstart.

We stuiten op nogal wat meldingen van softwareproblemen tijdens research voor dit Volvo XC90 aankoopadvies. De problemen lopen uiteen van storingen aan veiligheidssystemen tot auto’s die in noodloop schieten of zelfs helemaal niet willen starten. Het heeft er alle schijn van dat dit vooral voorkomt op auto’s uit 2015 en 2016. Software updates lijken de problemen te verhelpen, dus check altijd even of de softwareversie up-to-date is.

Er zijn een aantal terugroepacties geweest waar de Volvo XC90 uit dit aankoopadvies onderdeel van was. Deze hadden betrekking op de airbags, gordels en andere zaken. Check goed of de occasion die jij op het oog hebt terugroepacties heeft gehad, en of die zijn uitgevoerd;

De XC90 T8 (in ieder geval van de eerste bouwjaren) heeft een dichte bodemplaat, maar daarin kan zich water ophopen. De stekkers die op de bodemplaat liggen konden daardoor nat worden en kortsluiting veroorzaken met vergaande elektrische problemen tot gevolg. De oplossing was eenvoudig: een paar gaten in de bodem boren.

Aankoopadvies Volvo XC90 motoren

Benzine B5 250 pk / 180 kW

T5 254 pk / 187 kW

T5 250 pk / 180 kW

T6 320 pk / 235 kW

T6 310 pk / 235 kW Diesel B5 235 pk / 168 kW

D4 190 pk / 140 kW

D5 225 pk / 168 kW

D5 235 pk / 168 kW Plug-in hybride T8 407 pk / 299 kW

T8 390 pk / 287 kW

Aanbod Volvo XC90 op Marktplaats

Op moment van schrijven zijn er een kleine 300 Volvo XC90’s van 2015 of jonger op Marktplaats.nl te vinden. Iets minder dan de helft daarvan is een plug-in hybride Volvo XC90. Prijzen voor de Volvo XC90 vanaf 2015 variëren van €27.000 tot €105.000. Voor het totale aanbod van de Volvo XC90 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

En daarmee ronden we dit aankoopadvies over de Volvo XC90 vanaf 2015 af. Mocht je nog aanvullingen hebben dan lezen we die graag in de comments!