De meest verkochte auto's van 2020 - Autoblog.nl

Oliebol en koffie in de hand? Mooi, tijd om de autoverkoopcijfers van 2020 eens uit te lichten.

Gelukkig voor de autobedrijven mochten ze nog wel nieuwe auto’s afleveren aan huis of op een openbaar terrein. En dat betekent dat er nog altijd duizenden leaserijders 2021 ingaan met een voordelige bijtelling. Ook de autoverkoopcijfers van 2020 staan wederom in het teken van leasend Nederland. Niet zo gek, wanneer de bijtelling ieder jaar een tandje duurder wordt. We blijven immers Hollanders.

Elektrische auto wint grond

Op deze nieuwsjaarsdag presenteren BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC de autoverkoopcijfers van 2020. De organisaties spreken over een verkoopdaling van maar liefst 20 procent in vergelijking met 2019. In totaal werden er 356.051 auto’s verkocht. 2020 was ook het jaar van een opmars van de elektrische, nog meer dan 2019. Het jaar dat het kabinet een vorm van subsidie introduceerde voor EV’s. Mede daardoor bestond een vijfde van de verkoop uit elektrische auto’s. Meer dan 70.000 verkochte voertuigen betrof een EV. Ter vergelijking, in 2019 was dit aantal 61.500.

Autoverkoopcijfers december 2020

December werd afgesloten met 42.829 verkopen. Dat is een kleine 3 procent meer in vergelijking met december 2019. En dat betekent dat er alsnog een run is ontstaan om nog even snel die elektrische auto op een kenteken te knallen voor de gunstige bijtelling. Ondanks de lockdown. Althans, dat is de aanname. De exacte cijfers welke aandrijving (benzine, diesel of elektrisch) scoorde volgen nog. Zet gerust al uw geld op de elektrische auto.

KIA en Volkswagen aan de top

Het best verkochte model in Nederland was een KIA. Wie had dat ooit gedacht? De autoverkoopcijfers van de Niro (dus ook de e-Niro) waren in 2020 goed voor 11.880 verkopen. Dat is een marktaandeel van 3,3 procent. Op twee staat Volkswagen met de ID.3. De Duitsers wisten er 10.954 van te slijten in Nederland. Op drie de Hyundai Kona, het technische broertje van de Kona. Deze crossover was goed voor 10.823 verkopen. En op vier weer een Volkswagen, namelijk de oude vertrouwde Polo (8.975 verkopen). Hekkensluiter is de Volvo XC40 met 8.477 verkopen. Tesla zien we niet meer terug in dit lijstje en dat heeft natuurlijk alles met de bijtelling te maken.

Van de best verkochte merken staat Volkswagen op één, met 44.670 verkopen. Op twee KIA met 26.777 verkopen. De derde plaats gaat naar Peugeot, met 23.938 verkopen. Op vier Toyota, 22.852 verkopen. En op vijf Opel met 20.377 verkopen

Prognose 2021

Voor dit jaar verwachten RAI Vereniging en BOVAG een herstel van de markt. De EV blijft populair en de organisaties mikken op een totale verkoop van 400.000 auto’s. Een vijfde van de verkoop in 2021 zal een elektrische auto betreffen, aldus de prognose.