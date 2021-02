Best verkochte EV's van 2020, wereldwijd - Autoblog.nl

We kijken GROOT. De best verkochte EV’s wereldwijd van 2020.

We zitten alweer redelijk lekker februari ‘te vieren’, en alsnog druppelen er 2020-lijstjes binnen. Vaak zijn dit de specifiekere onderwerpen. Die zijn vaak minimaal net zo interessant als de standaard-lijstjes (best verkochte auto van Nederland et cetera).

Voor nu hebben we best verkochte EV’s, wereldwijd! We hadden al de best verkochte EV’s van Nederland en van Europa. Nu is het tijd voor de beste accuvrachtwagens van 2020.

Inclusief PHEV’s

We beginnen met alle auto’s die een accu hebben, dus óók de PHEV’s. Een getalletje kenden we: Tesla is de absolute nummer 1. Wat daarachter gebeurt is interessanter. De voormalig dieselfanatici van Volkswagen staan op de tweede plaats en groeien als kool. Renault-Nissan en BMW, die relatief vroeg begonnen met EV ‘s, moeten even plaats maken voor SAIC:

Tesla (499,535) Volkswagen Group (421.591) SAIC (272.210) Renault-Nissan (226.975) BMW (195.979)

Best verkochte EV’s wereldwijd

Het enige waar Tesla rekening mee moet houden is dat de andere merken hen gaan inhalen. De markt groeit sneller dan dat Tesla dat doet (en met name VW profiteert daarvan). Dat is overigens geen ‘zwaktebod’ van Tesla ofzo: er zijn nu eenmaal veel merken en Tesla heeft slechts vier modellen in de aanbieding die vrij veel op elkaar lijken.

Kijken we naar de best verkochte EV’s wereldwijd (zonder ICE), dus met enkel een batterij, dan ziet het er niet heel anders uit.

Tesla (499.535) SAIC (243.201) Volkswagen Gourp (227.394) Renault-Nissan (172.673) BYD (131.705)

Met dit lijstje is duidelijk dat Volkswagen en BMW nog behoorlijk leunen op de PHEV als het gaat om elektrificiren van automobielen. De verwachting is dat Volkswagen enorm gaat groeien middels de ID3, ID4, Skoda Enyaq en diverse elektrische Audi’s. Sterker nog, men gaat ervan uit dat Volkswagen Tesla volgend jaar al voorbij.

Uiteraard nog wel even een paar (terechte) veren in de bips voor Tesla. Ze staan nu nog eenzaam bovenaan en het is een relatief klein automerk, terwijl andere giganten veel lagere aantallen halen met een groter aantal merken.

Bron: InsideEVs.