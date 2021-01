Rijdt je auto straks op eigen houtje naar de wasstraat? - Autoblog.nl

Als het patent van Toyota gerealiseerd wordt wel.

2021: het klinkt behoorlijk futuristisch, maar auto’s moet je vaak toch nog echt zelf besturen. Wel heeft een groot deel van de nieuwe auto’s tegenwoordig zaken als adaptive cruise control om het leven makkelijker te maken. Het is een kwestie van tijd voordat we de besturing volledig aan de auto over kunnen laten.

Nog een stap verder is dat auto’s helemaal zonder bestuurders rond rijden. Dat lijkt tamelijk zinloos, aangezien auto’s bedoeld zijn voor het vervoeren van personen. Toch zijn er wel situaties te bedenken waarbij de auto op pad kan zonder mensen aan boord. Wat dacht je bijvoorbeeld van een ritje naar de wasstraat?

Toyota loopt op de zaken vooruit en heeft alvast een systeem geregistreerd dat precies dat doet: de auto rijdt zelfstandig naar de wasstraat en weer terug. Het idee is eigenlijk heel simpel: het systeem registreert of de auto vies is en zo ja, dan maakt de auto een autonoom ritje naar de wasstraat. Daarbij wordt er ook geregistreerd of de auto op onverharde wegen of in slecht weer rijdt.

Het klinkt als iets wat iedereen kan bedenken, maar je moet maar net de eerste zijn. Dat was blijkbaar Toyota, want zij hebben dit idee recent laten registreren bij het US Patent en Trademark Office.

Als je naar de wasstraat gaat heb je sowieso al geen zin of tijd om handmatig je auto te wassen, dus zo’n systeem is dan zo gek nog niet. Het nadeel is wel dat je auto opeens zelfstandig naar de wasstraat vertrokken kan zijn als je hem nodig hebt. Maar daar is vast wel wat op te verzinnen.

Foto: BMW i8 Spyder in de wasstraat, geüpload door @shelldewetering