Je uitje dit weekeinde: 60 jaar Porsche 911

Als je nog op zoek bent naar een leuk uitje dit weekeinde, dan hebben wij de gouden tip: 60 keer de Porsche 911 om 60 jaar 911 te vieren

Dit jaar bestaat de iconische Porsche 911 precies 60 jaar en er komen alleen maar jaren bij! De ranke sportcoupé is één van de meest legendarische auto’s ooit. De 911 met de zescilinder boxermotor achter de achteras spreekt al decennialang tot de verbeelding. In tegenstelling tot veel andere iconen uit de autogeschiedenis is de Porsche 911 nog altijd nieuw te bestellen en dus al 60 jaar op de markt.

In 1964 kwam de allereerste Porsche 911 op de markt als opvolger van de Porsche 365. Het oorspronkelijke idee was om de auto Porsche 901 te noemen, maar daar was het Franse Peugeot (dat de rechten had voor alle driecijferige code’s met een 0 ertussen) het niet mee eens. Dan maar 911 dachten ze.

60 Jaar Porsche 911

Zo’n jubileum kan niet ongemerkt voorbijgaan vonden ze ook bij onze vrienden van Porsche Centrum Gelderland. Daarom houden ze dit weekeinde (3 en 4 juni) open dag. In de showroom presenteren ze een tijdlijn met 60 Porsche 911’s uit acht generaties 911.

Dus voor wie vroeger al een poster van een 911 boven zijn bed had hangen, wie er altijd al één wilde, of voor wie eindelijk genoeg heeft gespaard en na 60 jaar eindelijk zover is, dit weekeinde is duidelijk wat je te doen hebt!

Wel even aanmelden van te voren, ze willen wel graag weten wie er komt en of ze die mensen wellicht ook een Porsche kunnen verkopen.