Xiaomi SU7 ‘sneller dan Tesla en Taycan’

Huppekee, dat zijn nog eens claims van dit nieuwe automerk.

28 December is een belangrijke dag voor Xiaomi, het Chinese merk dat velen van jullie zullen kennen als consumentenelektronica merk. Misschien ken je het van de telefoons of één van de apple-esque flagshipstores in Europa. Maar Xiaomi gaat ook in de auto’s dat was al even bekend.

De bestuursvoorzitter van Xiaomi, Lei Jun trok zojuist het kleedje van de Xiaomi SU7. Een volledig elektrische sedan die volgens het Chinese bedrijf al binnen enkele maanden uitgeleverd zal worden. Lei Jun heeft met een schuin oog naar Elon gekeken want hij schuwt keiharde claims zeker niet. Hij gaf aan dat de “super electric motor” in staat zal zijn om acceleratiecijfers op te leveren die beter zijn dan die van Tesla en Porsche EV’s. Kijk dat zijn nog eens uitspraken.

Ons valt vooral op dat de auto de liefdesbaby lijkt van een Kia Stinger (de kont) en een McLaren 720S (de koplampen), waarmee wij maar weer eens bewijzen dat vragen of je een billen- OF borstenman bent echt niet meer kan in 2023!

Specificaties Xiaomi SU7

Wat is er dan nu al bekend over de Xiamo SU7 (die SU staat voor Speed Ultra, ja echt waar)?

De SU7 zou in 2 versies komen: de eerste met een actieradius van 668km en een andere met een actieradius van 800km. Dan weten we nog precies helemaal niets. Maar goed. Het is een begin. Lei Jun had ook iets te zeggen over de prijzen voor deze Tesla Model S concurrent..

De prijs zal inderdaad wat hoog zijn, maar het zal een prijs zijn die iedereen gerechtvaardigd zal vinden kritische omschrijving van de SU7 prijs door Lei Jun

In China maken ze op dit moment een van de koudste decembermaanden ooit door, dus de zorgen over de performance van het model in koude temperaturen probeerde de topman weg te nemen door aan te geven dat de fast-charging mogelijkheden van de auto hier op toegerust zijn EN dat de auto prima in staat is om ook tijdens de sneeuw objecten te herkennen, anders dan sneeuwvlokken..

De auto’s zouden gemaakt worden door het al iets bekendere BAIC. Zij vroegen onlangs al toestemming om 2 modellen voor Xiaomi te gaan produceren. Dus het is te verwachten dat de SU7 er ook echt gaat komen. Wanneer zal de toekomst moeten leren.

De toekomst voor Xiaomi

Ook over de toekomst van Xiaomi als autofabrikant heeft Lei Jun een uitgesproken mening waar weinig bescheidenheid in door klinkt.

Door hard te werken de komende 15,20 jaar zullen we een van de top 5 automakers ter wereld worden, met het doel om de hele Chinese autoindustrie een boost te geven. Lei Jun over Xiaomi als autofabrikant

Vooralsnog zien wij de SU7 graag verschijnen. Maar goed, wij hebben dan ook geen Xiaomi telefoon, alleen maar een Xiaomi draagbare compressor waarmee wij de voetballen thuis en de banden onderweg bij pech naar volle tevredenheid mee oppompen.

Wat vinden jullie?

bron: Reuters

Foto’s: Liucunyi_starandcar