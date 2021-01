Autovlogger crasht Honda S2000 in NL - Autoblog.nl

Het gebeurt niet vaak, maar het is nu gebeurd. Een Autovlogger crasht een Honda S2000. Au.

De Honda S2000 is een beetje een ambivalente auto. Enerzijds is het de perfecte wagen voor petrolheads. De cabrio heeft een hoogtoerige F20C-viercilinder die tot 9.000 toeren kan klimmen, achterwielaandrijving, sper en een handbak. Oh ja, het is een fraai model en het dak kan ook nog eens open!

Anderzijds is het chassis niet zeer verfijnd, is de achterkant te ‘los’ en de besturing te traag en gevoelloos. Zeker om dat tweede punt goed op te kunnen vangen. Honda pakte deze problemen van de auto aan gedurende de (10 jarige!) looptijd van de auto. Zo briljant als een Integra Type-R of NSX werd de auto niet, maar het is absoluut een klassieker in de dop.

Autovlogger crasht Honda S2000

Logisch dus dat het voornamelijk petrolheads zijn die een S2000 opsporen. Dat kan als projectauto, opknapper of gewoon als daily. Een S2K is erg betrouwbaar, dus waarom niet? Nou, de vroegere exemplaren hebben geen ESP (dat Honda VSC noemt). Daar kwam een autovlogger achter gisteren. Ter hoogte van Waverveen crashte de autovlogger zijn Honda S2000, een Monte Carlo-blauwe ‘AP1’.

De auto reed eerst op de N212 in de buurt van Wilnis. Voor wie Waverveen en Wilnis niet kent, dat is het stuk tussen Amsterdam en Utrecht dat niet Abcoude heet. Bij het opkomen van de N201 gaf de bestuurder wat gas, waardoor de achterkant uitbrak. Daarbij raakte de Honda S2000 van de autovlogger een lantaarnpaal.

De auto kwam op de berm terecht. Helaas geen zacht bedje van mos en gras, maar een verhoogde berm enkel en alleen opgetrokken uit steen. De auto raakte dan ook zwaarbeschadigd. Wat er allemaal mis met de auto, kun je op deze video bekijken.

Fotocredits: PetersHotNieuws

Hoe het is om een S2000 te bezitten, kun je zien in onderstaande video. (DISCLAIMER: dit is NIET de gecrashte Honda S2000):

Met dank aan Peter voor het tippen!