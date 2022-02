Wie wil deze Honda S2000 hebben voor €130k?

Niet allemaal tegelijk graag.

Het is eigenlijk het droomscenario voor de autoliefhebber: je koopt een leuke auto voor een schappelijke prijs, geniet er een paar jaar van en verpatst ‘m daarna met winst. Als je een Honda S2000 op het juiste moment kocht en niet al te veel kilometers maakte was dit gewoon mogelijk.

Dat juiste moment is nu al lang verstreken, want momenteel betaal je toch al snel 25k voor een S2000. En als je een exemplaar hebt met een lage kilometerstand ga je zo richting het dubbele.

25k is nog wel op te hoesten als je er echt graag een S2000 wilt, maar het kan nog veel gekker. Bij het Amerikaanse RP Exotics staat namelijk een Honda S2000 te koop voor – hou je vast – 149.995 dollar. Omgerekend is dat zo’n 130.000 euro. Honderddertigduizend euro. Zijn ze helemaal gek geworden?

Het antwoord is ‘ja’, maar uiteraard is dit niet de eerste de beste S2000. Deze Honda S2000 is nog fabrieksnieuw. De auto komt regelrecht van de eerste eigenaar, die kennelijk geen behoefte had om de motor keer op keer richting de 9.000 toeren te jagen. Er staat namelijk nog maar 800 mile op de teller. Dat is nog geen 1.300 kilometer.

Deze Honda S2000 is dus zwaar miskent als rijdersauto, maar het valt niet te ontkennen: het is wel een piekfijn exemplaar. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet de vraagprijs. Die is ronduit belachelijk. Wellicht hoopt het bedrijf hiermee aandacht te krijgen. Dat is alvast gelukt. Of misschien hoopt het autobedrijf dat er écht iemand zo gek is om meer dan een ton te betalen voor een Honda S2000.

Foto’s: RP Exotics