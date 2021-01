Opgefriste Bentayga Hybrid is alsnog erg dorstig varkentje - Autoblog.nl

De opgefriste Bentayga Hybrid spat je scherm op!

Het is een van de meest waanzinnige corpulente auto’s van de laatste jaren: de Bentley Bentayga. De enorme SUV gaat verder daar waar de Range Rover stopt. Niet zozeer qua formaat, wel qua motor. De Bentayga kan namelijk met een heuse twaalfcilinder besteld worden.

Maar sinds de facelift is dat model in Nederland niet meer verkrijgbaar. Zo’n motor is toch een beetje overkill. En ondanks dat zelfs de rijkere klanten de CO2-boete zonder problemen ophoesten, is het zonde geld. Geef je een klein vermogen aan moedertje staat uit voor de privilege om een twaalfcilinder op kenteken te mogen zetten, mag je niet harder dan 100 km/u. De vernieuwde Bentayga Hybrid is dan wellicht een betere optie.

Zo’n organisatie moet je gewoon van binnenuit aanpakken en dat doe je het beste met een plug-in hybride. Die kunnen namelijk kortstondig elektrisch rijden, waardoor het officiële verbruikscijfer onrealistisch laag (en gunstig) is. Op die manier heeft de Nederlandse leaserijder jarenlang dikke SUV’s kunnen rijden. Nu zijn de betere volkszangers, voetballers en vloggers aan de beurt.

Opgefriste Bentayga Hybrid

Bij de vernieuwde Bentayga Hybrid moet je er niet te veel bij voorstellen. De Britten communiceren namelijk 50 kilometer aan elektrische range voor de dikke PHEV. Dat is dat wel volgens de NEDC, die we al jaren niet meer gebruiken (behalve als de range tegenvalt). De elektromotor wordt bijgestaan door een 3.0 V6 van Audi-origine. Het systeemvermogen bedraagt 449 pk en het systeemkoppel is 700 Nm.

Actieradius

De totale actieradius van de gafeclifte Bentayga Hybrid bedraagt 862 km, alhoewel dat óók weer volgens de verouderde NEDC-methode is. Volgens de WLTP is het elektrische rijbereik van de corpulente Bentley 39 kilometer en de totale actieradius 750 km, maar ook dan moet je rustig aan doen. Het is immers een enorm zware auto en gewicht in beweging brengen kost nu eenmaal veel energie. Volgens Bentley kun je 1 op 30 halen, maar dat lijkt ons ernstig optimistisch. Als die accu leeg is, moet de eenvoudige V6 meer dan 2.500 kilo aan auto meezeulen.

Prijs vernieuwde Bentayga Hybrid

Volgas kun je in 5,5 tellen naar de 100 snellen. De topsnelheid is 254 km/u. Prijzen zijn nog niet bekend. Voor de facelift was de Hybrid de goedkoopste manier om een nieuwe Bentley aan te schaffen: 182.473 euro.

De opgefriste Bentley Bentayga is slechts een beginnetje voor de Britten, die in een paar jaar tijd volledig elektrische aandrijflijnen willen (lees: moeten) gaan gebruiken. De daadwerkelijke nieuwprijzen zullen te zijner tijd volgen.