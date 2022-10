Auw. Ferrari 812 GTS belandt in de greppel in Harskamp

Aan protesterende boeren kan het niet gelegen hebben dat deze Ferrari 812 GTS in de greppel belandde. Die zijn er namelijk niet.

Soms krijg je foto’s binnen die eigenlijk van zichzelf al genoeg zeggen. Vandaag was zo’n dag. Persbureau Heitink stuurde ons een mailtje met dit tafereel, vanmiddag vastgelegd. Een felrode Ferrari 812 GTS die er op z’n zachtst gezegd een beetje lullig bijligt.

De auto -met Duitse platen- heeft de verharde weg verlaten en is er voor het gemak even bij gaan liggen in een greppel. Het enige dat we weten, is dat de Ferrari vanuit Harskamp richting Otterlo reed toen het mis ging. Van het hoe, het wat en het waarom zijn we niet op de hoogte.

Wel weten we dat er -gelukkig- geen gewonden zijn gevallen, maar dat de 812 GTS wel wat schade op heeft gelopen na de ongelukkige schuiver.

Waarom ligt deze Ferrari 812 GTS in de greppel?

Dus kan het grote gissen beginnen. Wat is er gebeurd waardoor deze Ferrari van bijna 4,5 ton zonder opties niet meer op alle vier de wielen staat? Is er te hard gereden? Moest er uitgeweken worden voor een boer die keihard aan het werk was om ons van voedsel te voorzien? Gleden de designschoentjes van de bestuurder van het pedaal?

Wie het weet mag het zeggen. Wij weten alleen dat we het altijd een naar gezicht vinden als een Ferrari van de weg is geraakt. Ondanks dat er jonge jongens achter het stuur zaten. Want moet je nagaan hoe jij je zou voelen als je op je 27ste zo’n auto hebt geleend/gehuurd en de eigenaar moet vertellen wat er mis is.

Maar aan de andere kant; in dit geval hoeven wij dat gelukkig niet en kunnen wij gewoon vanaf onze veilige zolderkamers naar de foto’s kijken.

Waarvan akte!

UPDATE: Volgens bronnen is de Ferrari eigendom van Janus Bergervoet. Hem zou je kunnen kennen als eigenaar van TopParken. Da’s een business waar je wel een Ferrari 812 GTS mee kunt verdienen, aangezien concullega Peter Gillis er ook zo eentje heeft.

De bestuurder zou de kleinzoon van Bergervoet zijn die de auto had geleend voor een ritje. Of dat met of zonder toestemming was, weten we niet, maar laten we uitgaan van het goede van de mens en zeggen dat opa ervan op de hoogte was. Laten we het in elk geval voor hem hopen, Janus houdt er niet van als zijn eigendom minder waard wordt wordt.