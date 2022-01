Wij Nederlanders zouden van deze Ferrari 812 moeten houden

Oranje op oranje? Dat klinkt als een gouden combinatie voor ons land. Maar we verplichten je niks hoor, deze Mansory Stallone GTS hoeft niet ieder zijn ding te zijn.

Het businessmodel van Mansory is en blijft erg simpel. In een wereld waar het steeds normaler wordt om een dikke Ferrari te kunnen bezitten, wordt het voor Ferrari-bezitters steeds belangrijker om je te kunnen onderscheiden. Het is zo vervelend als je net een nieuwe 812 GTS koopt en je alsnog niet de blits kunt maken omdat de buurman er ook eentje heeft. Als je je auto even bij Mansory langsbrengt, valt ‘ie zo weer op. Helemaal als je er dit mee doet.

Mansory Stallone GTS

Mansory heeft namelijk een nieuwe Stallone GTS gepresenteerd. Dat is hun aangepaste Ferrari 812 GTS. Die werd gepresenteerd in het grijs, maar vandaag krijgen we een leuker kleurtje te zien. De Stallone GTS wordt namelijk gepresenteerd in oranje met ook nog eens een oranje interieur. Wij Nederlanders zouden trots moeten zijn. Al laat de oranje op oranje 812 ondergetekende eerder denken dat het eens tijd is om een nieuwe nationale kleur te zoeken om ons zo ver mogelijk te distantiëren van deze auto.

Dikkere 812

Goed, misschien vind jij oranje wel een topkleur voor deze auto en dan is er goed nieuws. Als je de opsmuk niet erg vindt, is dit wel een iets dikkere 812 dan normaal. Mansory kietelt de 6.5 liter grote V12 namelijk tot 830 pk en 740 Nm, wat zo’n 30 pk en 25 Nm meer is dan je van Ferrari krijgt. Niet een gigantische toename, daarvoor moet je dan maar een 812 Competizione kopen.

Die opsmuk is trouwens hetzelfde als wat we bij de introductie te zien kregen, maar in het oranje valt het wat meer op. Grote carbon onderdelen op de diffusor, nieuwe velgen, nog meer carbon opsmuk op de voorbumper en natuurlijk die gigantische achterspoiler. Je vindt er makkelijk wat van, om het eens diplomatiek te brengen. Overigens wordt alles wat niet oranje is op de Mansory Stallone GTS wel geaccentueerd met een oranje lijn en hier en daar is zelfs een Italiaanse vlag te vinden. Al is Mansory zo Italiaans als een restaurant van Vapiano.

Mansory presenteerde de Stallone GTS zonder een duidelijk doel voor deze auto, dus we gaan er maar vanuit dat iemand hem zo heeft besteld. Het zou een Nederlander kunnen zijn. Wij willen geen oordeel vellen maar we durven te stellen dat als ‘ie naar een Nederlander gaat, de oranje stoel mooi kleurt bij zijn/haar tenue.