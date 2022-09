Ferrari SP51 is een 812 GTS zonder dak

De 812 GTS was toch al een cabrio? Jawel, maar de Ferrari SP51 heeft echt helemáál geen dak.

De een voelt wat sterker de behoefte om uniek te zijn dan een ander. Sommige mensen willen gewoon een voordelige auto en dat de buurman toevallig dezelfde heeft zal hen een worst wezen. Aan de andere kant van het spectrum heb je mensen voor wie een zeldzame Ferrari nog niet bijzonder genoeg is. Hun Ferrari moet écht uniek zijn.

Eerlijk is eerlijk: het is wel de ultieme droom om gewoon samen met Ferrari je eigen auto te mogen ontwerpen. Als Ferrari die mogelijkheid biedt en geld speelt geen rol, waarom zou je het niet doen?

Ferrari presenteert vandaag hun nieuwste ‘Special Project’: de SP51. Op het eerste gezicht lijkt het misschien een verbouwde Portofino, maar aan de lange motorkap kun je zien dat de 812 als basis heeft gediend.

Ferrari heeft wederom geen half werk geleverd, want de 812 heeft een compleet nieuw koetswerk gekregen. De neus lijkt veel op die van de 812 Competizione, maar is toch weer net even anders. Ook hier zijn dus geen bestaande onderdelen gebruikt.

Net als de Ferrari 812 GTS is de Ferrari SP51 een cabrio, met één verschil: het dak kan niet dicht. Sterker nog: die is er überhaupt niet. Wat moet je ook met een dak als je auto toch alleen maar in je collectie staat te pronken?

De Ferrari SP51 heeft uiteraard geen compleet nieuw interieur gekregen, maar het binnenste is wel volledig gepersonaliseerd. Het is vooral rood alcantara wat de klok slaat. De blauw-witte striping (geïnspireerd op de Ferrari 410 S) loopt ook door in het interieur.

Zoals gewoonlijk bij de Special Projects van Ferrari, blijft de techniek ongewijzigd. Je hebt dus net als in een ‘normale’ Ferrari 812 GTS 800 pk en 718 Nm koppel. De Ferrari SP51 is waarschijnlijk wel iets sneller, vanwege de afwezigheid van de dakconstructie.

Aangezien er maar één exemplaar gebouwd wordt is de kans dat je een Ferrari SP51 in het echt tegenkomt nihil. Als je hem toch ergens tegen kunt komen dan is het in Taiwan. Dat is namelijk waar de gelukkig eigenaar van de enige echte Ferrari SP51 woont.