En omdat jullie niet opletten als jullie achter het stuur zitten, gebeuren er steeds meer verkeersongelukken.

Allereerst even een disclaimer. Waar ik zei ‘Jullie letten niet op als je achter het stuur zit’, bedoelde ik natuurlijk niet specifiek JOU. Ik bedoelde iedereen, behalve jij. Want jij let wel op als je achter het stuur zit. Het zijn juist alle anderen die niet opletten. Maar jij wel natuurlijk. Dan is dat de wereld uit.

Maar feit is wel dat er iets aan de hand is. Dat heel veel mensen blijkbaar echt niet opletten als ze achter het stuur zitten. Er gebeurden namelijk vorig jaar veel meer verkeersongelukken dan een jaar eerder, het ging ruim 10% vaker mis… En da’s niet de bedoeling.

In Brabant letten ze ineens heel weinig op

Verzekeringen vergelijkingssite Independer heeft onderzoek gedaan en kwam tot deze conclusie. In 2021 werden er in heel Nederland 114.000 verkeersongelukken gemeld, tegen ruim 100.000 een jaar eerder. En zoals overal, geldt ook voor deze statistiek dat de regionale verschillen groot zijn.

Zo ging het in Brabant relatief het vaakst mis ten opzichte van de vorige meting. In 2021 werden 17.000 verkeersongevallen gemeld, in 2020 ging het nog om ruim 14.000 ongelukken op de Brabantse wegen. Een stijging van bijna 20% dus.

Maar nog frappanter wordt het als we per gemeente gaan kijken waar de grootste stijging voorkwam.

Geertruidenberg, Noord-Brabant: 58,8% meer verkeersongevallen

Wageningen, Gelderland: 53,8% meer verkeersongevallen

Dongen, Noord-Brabant: 51,7% meer verkeersongevallen

Bunnik, Utrecht: 49,5% meer verkeersongevallen

Oisterwijk, Noord-Brabant: 49% meer verkeersongevallen

In sommige plaatsen werd er dus ruim een verdubbeling gemeld wat betreft het aantal verkeersongelukken. Wat natuurlijk niet een helemaal eerlijk beeld weergeeft, als er in Geertruidenberg in 2020 2 ongelukken waren en in 2021 3, dan zit je al bijna aan die stijging. Maar dat terzijde.

Waar moet je goed op je hoede zijn?

Dan wil je natuurlijk ook graag weten waar in absolute getallen de meeste verkeersongelukken gebeurden. Nou, da’s niet geheel ontoevallig in de woonplaats van onze chief-tyresmoker @wouter. In Rotterdam werden 6280 ongelukken gemeld in 2021. Amsterdam is een goede tweede met 5018 crashes en op 3 staat Den Haag met 4480 keer een klapper.

Over het Gelderste Harskamp is trouwens niet zoveel bekend, terwijl daar toch écht weleens schade wordt gereden… Dat zal wel komen omdat dat vrij recent is gebeurd. Oh ja, hoe het eraan toegaat in je eigen gemeente kun je HIER bekijken.

De oorzaak is volgens Independer duidelijk; de groei van het aantal ongelukken komt waarschijnlijk door het toegenomen verkeer door het einde van de zware corona lockdowns. Over het wederom toegenomen gebruik van de smartphone achter het stuur wordt met geen woord gerept…

Kortom, let nou gewoon op als je achter het stuur zit.