Auw: Ferrari F12 kopt boom in Den Helder

Een andere auto raakte ook betrokken bij het ongeval met de Ferrari F12 in Den Helder.

De Ferrari F12berlinetta. Iedereen heeft het wel over de 812, maar de F12 staat toch hoog op mijn “hebben” lijstje. Toen het model werd gelanceerd in 2012 vond ik de achterkant maar niks, met het design waarop het net lijkt dat de auto een onderbroek draagt. Mooi hoe je mening kan veranderen: hoe verder we in de tijd gaan, hoe mooier ik de F12 vind opdrogen.

De GT met zijn motor voorin was de opvolger van de 599. Waar die het nog moest doen met een 6.0 V12 en 620 pk, maakte de F12berlinetta een forse stap naar een 6.3 liter V12 met maar liefst 740 pk en 690 Nm aan koppel. Dat was toen al een hele hand vol en nog steeds een flinke bak vermogen.

Ferrari F12 crash in Den Helder

Niet dit exemplaar, want ik kan maar moeilijk om de krasjes heenkijken. De schade op de Ferrari F12 is het gevolg van een aanrijding gisteravond omstreeks 22:35 op de Middenweg in Den Helder. De zwarte GT klapte met zijn 6.3 liter V12 op een boom, nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Daarna kwam de Ferrari in aanraking met een Renault Mégane station, die forse schade opliep bij de aanrijding.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend, maar de politie heeft de bestuurder wel aangehouden na het incident. De schade aan de Ferrari is fors. De voorkant ligt in puin en ook de achterkant van de F12berlinetta is niet meer fabrieksnieuw.

Beide voertuigen werden naderhand afgesleept door een berger. Voor de gecrashte Ferrari F12 in Den Helder werd in 2012 een nieuwprijs van 407.000 euro betaald. Vandaag de dag begint het bij zo’n 175 mille voor een gebruikt exemplaar met veel kilometers. De meeste nette occasions met wat minder ervaring ga je niet vinden voor minder dan 200.000 euro. In vergelijking met de nieuwprijs zijn ze lekker afgeschreven, maar na 12 jaar is het nog steeds een Ferrari met een deftig prijskaartje.

Bron: AS Media