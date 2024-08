BMW heeft het druk met terugroepacties

Wat heb jij gedaan deze zomer? BMW heeft terugroepacties georganiseerd.

Een zomer om niet te vergeten. Bij die zin denken ze bij BMW ongetwijfeld aan alle terugroepacties die wereldwijd georganiseerd zijn. Inmiddels zijn het er wel een aantal, goeiedag!

BMW terugroepacties numero zoveel

Eerder deze maand werd bekend dat meer dan 100.000 BMW’s zijn teruggefloten vanwege issues met de startmotor. Afgelopen week werden 1,4 miljoen BMW’s teruggeroepen vanwege defecte airbags in China. Toen dachten ze bij de Duitse autofabrikant. Weet je wat, nu we toch bezig zijn roepen we nog eens 720.000 auto’s terug vanwege een mogelijk elektronisch defect met brand tot gevolg.

Ben nu al benieuwd wat voor euvel er volgende week geroepen gaat worden. Alle gekheid op een stokje. In de Verenigde Staten heeft de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) deze terugroepactie in het leven geroepen. Maar liefst 720.796 voertuigen zijn betrokken bij de recall.

Vanwege een elektronisch defect gerelateerd aan de waterpomp en de verwante bedrading kan er brand ontstaan in het motorcompartiment. De terugroepactie is in het leven geroepen naar aanleiding van één incident in januari van dit jaar. Bij die zaak deed BMW onderzoek naar de oorzaak van het geval. Later kon het merk bevestigen dat er al 18 gevallen waren waarbij ditzelfde probleem speelde. De conclusie van het onderzoek is deze grootschalige terugroepactie om honderdduizenden BMW’s terug te roepen. Hebben ze in de werkplaats ook weer wat te doen.

In bepaalde zeldzame omstandigheden kan de

afdichting van de elektrische stekkerconnector in gevaar komen door vloeistof die uit de inlaatslang druppelt NHTSA

De terugroepactie omvat BMW’s geproduceerd van 2012 tot en met 2018. Een breed scala aan modellen zijn betrokken bij de recall. Van de X1 tot en met de Z4 en van de 5 Serie tot en met de X4.

BMW informeert klanten in de Verenigde Staten vanaf 4 oktober met het verzoek om naar de dealer te komen. In de werkplaats volgt een inspectie van de waterpomp en een controle op de bedrading. Mocht de bedrading beschadigd zijn dan zal de boel kosteloos vervangen worden. Ook installeert BMW een schild om de stekker te beschermen tegen (lekkende) vloeistoffen.