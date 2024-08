Brabus Smart #3: origineler dan een EX30 of Model Y

Met de goodies van Brabus is de Smart #3 best leuk, toch?

Het hedendaagse Smart mag dan weinig te maken hebben met de kleine stadsauto’s van vroeger. Sommige dingen zijn wel hetzelfde gebleven. Zoals de bemoeienis van Brabus met de auto’s van Smart. Een bemoeienis op een leuke manier, want vaak zijn de Brabus Smart creaties best geinig om naar te kijken. Zo ook met de Smart #3 volgens Brabus.

Smart #3 volgens Brabus

Toen Smart de #3 aankondigde werd al meteen een Brabus versie gepresenteerd. Het verschil met de reguliere Smart is een extra elektromotor, zodat je niet 268 pk maar 422 pk tot je beschikking hebt. Voor wie het uiterlijk ook nog een extra push wil geven heeft Brabus nu een pakketje bedacht.

De Duitse tuning heeft de elektrische auto aardig opgedirkt. Het zwart zal niet ieders smaak zijn, er staat wel wat. De Smart #3 Brabus kun je herkennen aan de 20 inch (optioneel 21 inch) Monoblock Z wielen, spoiler lip en de verlaging van 35 mm.

Op deze manier is de Smart wat minder een crossover en wat meer een hatchback. Wat we eigenlijk alleen maar kunnen toejuichen. Achter is een diffuser te zien en tevens een achterspoiler om het geheel af te maken. In het interieur zien we aluminium pedalen en vloermatten van Brabus. Dat gezegd hebbende, het logo van de tuner komt uiteraard op diverse plaatsen terug.

De Smart #3 zit in een druk segment vol populaire EV’s. Denk bijvoorbeeld aan de Volvo EX30 en de Tesla Model Y. Met deze Brabus make-over is de Smart #3 duidelijk stoerder dan zijn concurrenten. Hoewel je ook Heico-spul kunt krijgen voor je Volvo EX30. Hmm, doe mij dan toch maar de Smart. Die zie je tenminste niet op elke hoek van de straat, zeker niet als dikke Brabus.