Aventador SV van Chris Brown heeft dikke Forgiato’s

Excentrieke mensen rijden excentrieke auto's.

Wanneer een popster al jaren relevant is, mag je er best vanuit gaan dat de bijbehorende bankrekening minstens evenveel nullen heeft als het aantal hits dat ze hebben gehad. In het geval van Chris Brown is dit misschien ietwat lastig, daar ik zelf nogal wat moeite moet doen zijn hits op te noemen, maar dat terzijde. De Amerikaan heeft er in ieder geval voldoende poen aan overgehouden om zichzelf regelmatig te trakteren.

Dit zagen we in het verleden al meermaals. Chris Brown is groot liefhebber van de speeltjes van Ferruccio, maar heeft naast verschillende Lamborghini’s ook een Rezvani en SLR Stirling Moss gehad. Niet de minste bolides, dus. Inmiddels zoekt hij het weer iets minder exclusief op, door zichzelf voort te bewegen in een Aventador SV Roadster. De artiest kan hem echter niet standaard laten. Dat is immers te normaal. Hierom nam hij Forgiato en RDBLA in de arm.

Forgiato verzorgde de Roadster uiteraard van een flitsend setje velgen, maar de rest van het werk is volledig door RDBLA gedaan. De velgenfabrikant smeet er haar Artigli-ECL metaal onder. De gouden wrap, inclusief Swoosh, is in de werkplaats van RDBLA tot stand gekomen.