Autoblog advies: wat is de fijnste familie-sedan voor 20 mille?

Belangrijk: het moet wel een beetje leuk zijn voor papa!

Het is typisch een carrosserievorm waarvan we in Noord-Europa helemaal blij van worden: de stationwagon. Het is de meest praktische uitvoering op basis van een reguliere sedan of hatchback. Door de verlenging van de daklijn creëer je een veel grotere bagageruimte. In tegenstelling tot een crossover gaat dit niet gepaard met een stijging van de luchtweerstand, het leeggewicht en dus het verbruik. Kortom, het is eigenlijk het beste compromis. Je moet er alleen wel van houden.

Autobloglezer Erwin is er niet heel erg gek op. Hij is op zoek naar een vervanging voor zijn huidige auto, een jonge Mazda 2. Dat zijn overigens bijzonder leuke auto’s om een haarspeldbocht mee te pakken. Erwin zou dat vast kunnen onderkennen, maar zijn prioriteiten liggen nu ergens anders. Zijn vrouw en hij zijn namelijk in blijde verwachting van een derde familielid. Erwin begrijpt als geen ander dat zo’n klein mensje gepaard gaat met een enorm ruimtegebrek. De baby zal zelf niet zoveel ruimte innemen tot de puberteit, maar de benodigdheden doen dat wel. Dat is de reden waarom @CasperH met een tot de nok toe gevulde stationwagon rondrijd. Het complete assortiment van Olvarit, Huggies en Zwitsal moet er immers inpassen.

Erwin begrijpt dus dat er iets ruimers moet komen. Maar omdat hij op dit moment een Mazda 2 heeft, wil hij graag wederom een auto die prettig stuurt. Het mag ook wel een beetje leuk voor papa zijn. Volkomen begrijpelijk. Erwin is zelf niet zo’n fan van stationwagons en wil het liefst een ruime, grote en praktische sedan. In het uiterste geval mag het een hatchback of liftback zijn. Zolang het maar geen stationwagon is. De wensen en eisen van Erwin zijn te lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Mazda 2 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 20.000 Jaarkilometrage: Zo'n 13.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Komst van een baby Gezinssamenstelling: 2 volwassen en de baby Voorkeursmerken /modellen: Audi, Hyundai, Ford, Toyota No-go modellen / merken: Renault, Peugeot

BMW 320i Sport High Executive (F30)

€ 19.950

2012

95.000 km

De BMW 3 Serie is een van de meest logische antwoorden op de gestelde vraag. Nu geven we eerlijk toe dat het accent meer ligt op de bestuurder blij maken dan de rest van de inzittenden. Ondanks dat je met een baby voldoende ruimte op de achterbank hebt, is het een van de krappere auto’s in de klare klasse. Ook de kofferbak kan ruimer. Waarom dan toch deze auto aanraden? Omdat de rijeigenschappen uitstekend zijn. Dankzij de achterwielaandrijving en de prettige motor wordt elke rit een feestje. Kijk onze rijtest met de 3 Serie (F30) er maar op na. In het budget is er keuze uit diverse modellen van de laatste generatie, dus je rijdt niet in een verouderd model rond. Zorg wel dat je een wat luxere uitvoering hebt (minimaal Executive), want in Nederland staan er ook een redelijk aantal ‘crisis 3 Series’ te koop. Wel even een puntje: voor de fijnste rijeigenschappen moet je een ‘Sport’ of ‘M-Sport’ hebben, pas na de facelift werd de gehele range wat sportiever. Het interieur is erg volwassen en de zitpositie voorin is uitstekend. Andere aandachtspuntjes vind je in dit AutoBlog Aankoopadvies over de BMW 3 Serie (F30).

Suzuki Kizashi 2.4 Exclusive Sport

€ 17.950

2012

90.000 km

Er zijn van die redactielievelingen die wij mij maar wat graag aanraden. Van die auto’s die nieuw door niemand gekocht worden, terwijl het eigenlijk best goede auto’s zijn. Denk aan de Alfa Romeo 159, Honda NSX, Toyota GT86 en alle Subaru’s. De Suzuki Kizashi past ook in dat rijtje. Het eerste en laatste wapenfeit van Suzuki in deze klasse was een zeer ambitieuze. Volgens Suzuki was de Kizashi beter dan een Audi A4 en als je betrouwbaarheid, rijkwaliteiten en uitrusting belangrijk vindt, dan ben je beter uit met de Kizashi. Aangezien Erwin alleen op zoek is naar een sedan, komt de Kizashi in beeld (er is namelijk geen stationwagon versie). Er is geen keuze uit een motor, je krijgt altijd een 2.4 viercilinder die op zich prima is, maar niet bijzonder krachtig of zuinig. Ze zijn wel zeer compleet uitgerust en behoorlijk praktisch. Vermijd de AWD versie, die heeft niet die fijne handbak maar een trage CVT automaat. In het budget zijn er genoeg Kizashi’s te vinden, maar ze zijn wel vrij prijzig. Een beetje onderhandelen moet vast mogelijk zijn, want de animo voor een Kizashi zal laag zijn. Bijna niemand heeft er van gehoord en nog minder mensen zijn ernaar op zoek.

Lexus IS250 F-Sport (XE20)

€ 19.950

2011

95.000 km

Deze auto is een goede optie als ‘het iets meer mag zijn’. De IS250 is het antwoord van Lexus op de BMW 3 Serie. Eerlijk is eerlijk, daar zijn de Japanners voor een groot gedeelte in geslaagd. Qua rijkwaliteiten kan de auto zich minimaal meten met de 3 Serie. Net als de Beierse concurrent is de IS250 niet bijzonder ruim, maar ook hier zul je met een baby, Maxi Cosi en een Kuub luiers de komende jaren prima uit de voeten kunnen. In vergelijking met de 3 Serie in dit lijstje is de IS wel bijna een volle generatie ouder. Heel erg storend is het niet, maar je ziet bijvoorbeeld aan het multimedia systeem dat het basisontwerp van de auto iets ouder is. Wel prettig: je kan kiezen uit hele late varianten van de XE20-generatie, compleet met alle optiepaketten uitvoeringen en F-Sport aankleding. Daarbij is het een Lexus, dus zeer betrouwbaar. Net als de Kizashi is de IS250 niet bijzonder zuinig, terwijl de prestaties ook niet opzienbarend zijn. Wel heb je in de IS250 de beschikking over een puike zescilinder.

Ford Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium Sport

€ 17.495

2013

60.000 km

We proberen hier een attractief beeld te schetsen van de opties in het gestelde spectrum. Bij sommige auto’s, zoals hierboven, ligt het accent op het rijden zelf. De Ford Mondeo is de absolute allrounder. Het onderstel, de besturing, de bediening van de transmissie: in principe uit de kunst. Qua rijden laat de auto nergens een steek vallen, getuige deze rijtest van de Ford Mondeo. Behoorlijk dynamisch zonder oncomfortabel te zijn. Qua formaat is de auto wel een stuk ruimer dan de andere alternatieven. Ga wel op zoek naar een Liftback als je een beetje smakelijke en sportieve uitvoering wenst. Er is ook een Mondeo Sedan, maar dat zijn geen varianten die de oudere Ford-enthousiast blij maakt. Qua motoren kun je alle kanten op. Mensen zullen roepen ‘ga voor de vijfcilinder!”, die zijn echter alleen in oudere Mondeo’s geleverd. De latere EcoBoost motoren zijn sneller, zuiniger en lichter in de neus. Je mist alleen de vijfcilinder broem-broem-roffel. Wat je niet moet missen is dit AB Aankoopadvies van de Mondeo.

Honda Accord 2.0 iVTEC Lifestyle (CU)

€ 18.950

2013

45.000 km

Voor deze Honda moet je even goed zoeken, maar ze zijn er wel. De Honda Accord was vroeger altijd een mega populaire verkooptopper, maar deze generatie sloeg in Nederland niet zo goed aan. Dat had meer met bijtelling en premium imago te maken dan met de kwaliteiten van de auto. Dat betekent dat de auto in een soort niemandsland zit. Er staan er verscheidene facelift-modellen te koop van een paar jaar oud, die gemakkelijk in het budget passen. Dan heb je een auto met uitgebreide uitrusting en nauwelijks kilometers op de klok. Dit is typisch zo’n auto die je koopt om de komende tien jaar er nauwelijks zorgen aan te hebben. Sterker nog, met het gestelde kilometrage kan dat vast nog wel langer duren. In technisch opzicht staan ze zeer hoog aangeschreven. De 2.0 is niet heel erg snel, maar voldoet prima. Het uiterlijk is niet spectaculair, maar het is in elk geval wat anders dan een Passat. Niet de meest spannende keuze uit dit overzicht, maar wel een degelijke en verstandige keuze.

Kia Optima 2.0 CVVT Hybrid Super Pack (TF)

€ 17.000

2014

75.000 km

De eerste Kia Optima heette in Nederland Kia Magentis. Een generiek en troosteloos hoopje plastic en blik waar niemand warm voor liep. Kia heeft in twee generaties mega-sprongen vooruit gemaakt met de Optima. De Optima is nu een auto die zich op bijna elk vlak wel kan meten met de Europese en Japanse concurrentie. Misschien nog wel belangrijker is dat je niet het gevoel hebt een ‘budgetkeuze’ gemaakt te hebben. Dat komt ook door de aanschafprijs, want zo goedkoop als voorheen zijn Kia’s niet meer. Ze schrijven tegenwoordig ook veel minder desastreus af, dus in tegenstelling tot in 2004 moet je nu meer dan 5 mille meenemen voor een 4 jaar oud exemplaar. Qua sportief rijden legt de Optima het wel af tegen auto’s als de Mondeo en 3 Serie. Dat niveau haalt de grote Koreaan nog niet. De betrouwbaarheid staat wel op een hoog niveau en ook de uitrusting is bijna zonder uitzondering heel goed te noemen. Ook het uiterlijk is dik voor elkaar. Dit is gewoon een fraaie sedan. Het is overigens wel een model dat een setje 18″ of 19″ velgen nodig heeft om goed te smoelen, daarom heeft deze Autobloglezer dat ook gedaan.

Volkswagen CC 2.0 TSI

€ 18.950

2012

110.000 km

Vertrouwd, maar toch anders. De Volkswagen ‘Passerati’ CC is in technisch opzicht gewoon een Passat. Het is echter wel een Passat waar ze een beetje hun best op hebben gedaan. Zonder stuiterend te worden, stuurt deze CC net even wat aangenamer. Bekijk deze rijtest van @Wouter om je oordeel erover te vellen. De 2.0 TSI-motor is een zeer prettige. Veel vermogen én veel koppel, terwijl het verbruik redelijk binnen de perken blijft. Na een eenvoudig chipje is het zelfs een behoorlijk snelle auto. Mocht het olieverbruik net zo hoog zijn als de benzineverbruik, er is een issue met de schraapveren, check dit Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de meeste auto’s de fix hebben gehad en dat de latere CC’s hier minder last van hadden. Het uiterlijk is nog steeds erg fris, naast de nieuwe Arteon oogt het absoluut niet verouderd. Het interieur is ook erg fraai. Leuker en luxer dan een een gewone Passat en zeer goed afgewerkt met mooie materialen en een perfecte ergonomie. De CC is alleen ietsjes minder praktisch dan een Passat sedan, maar wel veel leuker.

YOLO: Mercedes-Benz CLS 500 Prestige Plus

€ 19.950

2008

145.000 km

Je kan kiezen voor een relatief jonge sedan waarmee je nog jaren vooruit kan, of een nog iets oudere Mercedes waaraan je óók een lange tijd plezier zal hebben. De post-facelift CLS van de eerste generatie is nog altijd een plaatje om te zien. Je kan bijna niet geloven dat onder het exotische koetswerk een normale E-klasse huist. Qua rijden doet de CLS er een klein beetje aan denken, alhoewel de CLS aanzienlijk strakker en sportiever is afgestemd dan de E-Klasse. Daarmee is de CLS overigens absoluut geen plankharde auto. De 5.5 liter grote V8 is een juweeltje en het bewijs dat er eigenlijk niets boven een atmosferische achtcilinder gaat met een groot slagvolume. Veel vermogen, nog meer koppel, een directe gaspedaalrespons en een aangenaam geluid. Zuinig is de CLS500 nooit te noemen en ook de beurtjes kunnen wat duurder uitvallen dan bij de andere alternatieven, vandaar YOLO. Aan de andere kant, met de weinige kilometers die Erwin maakt kun je hier nog erg lang in door rijden.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!