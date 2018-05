Gebonjourde topman Ford landt geniaal op zijn pootjes

Het heeft iets met de auto hierboven te maken.

Soms is het afsluiten van een bepaald hoofdstuk in je leven, geforceerd of niet, zó heftig dat je het alleen maar kunt vergelijken met het einde van de wereld. Raj Nair zal ongetwijfeld een vergelijkbaar gevoel hebben gehad toen hij van de troon werd gestoten bij Ford. Maar zoals zo vaak blijkt, zijn die dramatische ontknopingen vaak juist het begin van iets dat tientallen keren beter is dan hetgene dat je achterlaat.

Raj Nair zal de laatste maanden ervaren hebben als een ware achtbaanrit. Nadat hij in februari op staande voet was ontslagen vanuit zijn positie van uitvoerend vicedirecteur van Ford Noord-Amerika, bleef het stil rondom de bezigheden van Nair. Inmiddels weten we dankzij Road & Track dat de Amerikaan een baan heeft gevonden waar hij het waarschijnlijk veel beter naar zijn zin heeft.

Nair was voordat hij werd ontslagen druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Ford GT. Sterker nog, hij stond zelfs aan het roer van het uiterst geslaagde project. Mede dankzij Raj ging de nieuwe GT in productie en kwam hij, direct succesvol, op Le Mans terecht. Ford bouwde de nieuwe GT echter niet zelf, maar liet dit over aan het in Ontario, Canada gevestigde Multimatic Motorsports. Je raadt het al, juist bij dit bedrijf heeft Raj een topfunctie weten te landen. De Amerikaan bezet voortaan de rol van president en CEO. Tegenover Road & Track kon de marketingman van het bedrijf een reactie geven, ditmaal zonder het gebruikelijke PR-gebrabbel:

“Raj brings extensive knowledge, perspective and skills in engineering, manufacturing, management and overall auto industry experience to Multimatic. These qualities will help Multimatic attain another level of performance for our customers. The addition of Raj to our leadership team was about making a great company even better. His skill-set is perfectly aligned with Multimatic’s core competencies and purpose.”