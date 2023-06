Baan GP Canada wordt nu aangepast: HEET.

De baan van de GP Canada wordt aangepast. Op het Circuit Gilles Villeneuve veranderen ze een belangrijk struikelblok.

Bij de trainingen en met name tijdens de kwalificatiesessie van de GP van Canada 2023 was er een overduidelijke stoorzender. Nee, niet de boordradio tussen Charles Leclerc en de Scuderia Ferrari, maar die nieuwe barrière bij bocht twee.

De GP van Canada staat altijd garant voor spektakel, mede door de eerste paar bochten. Flauw naar rechts, scherp naar links en dan een doordraaier naar rechts. Normaal gesproken, als een coureur een foutje maakt en zich vervolgens verremt, rijdt deze rechtdoor. Dan kun je over het asfalt naar het einde van bocht 2 rijden om vervolgens de weg te vervolgen.

Baan Canada wordt aangepast

Dat was een veilige manier om in te voegen, maar het zorgde ook voor gemakzucht. Immers, als je rechtdoor schiet, sla je een gedeelte van bocht 2 over en verlies je dus niets qua tijd. Om dat tegen te gaan heeft de organisatie een barrière geplaatst. Deze zorgt ervoor dat je iets terug moest rijden om weer de baan op te komen. Prima idee, maar de uitwerking was wat minder.

Dit was bocht 1-2 vorig jaar.

Positief: coureurs konden geen voordeel behalen na het maken van een fout in de eerste bocht. Negatief: het zorgt voor hachelijke situaties bij het oprijden van de baan. Met name tijdens de kwalifiactie van de GP van Canada 2023 was dat het geval.

Afsnijden ontmoedigd

Tegenwoordig zijn ze minder halsstarrig bij de FIA en FOM dan vroeger, dus hebben ze het meteen aangepast. De barrière staat er nog wel, maar is ingeklort. Ten opzichte van gisteren scheelt het vier meter. Op deze wijze moet het afsnijden alsnog ontmoedigd worden, maar moet het veiliger zijn om weer de baan op te rijden.

Dit was bocht 1-2 dit tot nu toe

Het valt nog te bezien hoe het gaat uitpakken. Coureurs zoeken altijd de grens op van wat wel en niet mag, natuurlijk. In sommige gevallen is het juist de slimmere keuze om ‘per ongeluk’ te verremmen en rechtdoor te schieten. We gaan in de race meemaken hoeveel het uiteindelijk gaat schelen. Ongetwijfeld dat er weer een paar auto’s rechtdoor zullen schieten.

