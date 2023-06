GP Canada 2023 tijden en wat je moet weten

De GP van Canada 2023 gaat dit weekend van start. Lees hier alles over de race in Montreal.

Na het ultieme machtsvertoon van Max Verstappen op het circuit van Barcelona-Catelunya is het tijd voor de volgende race. Ditmaal reizen we helemaal af naar Montreal, Canada.

De GP van Canada is een heel speciale. Het komt namelijk zelden voor dat de race in het vriendelijkste land van Noord-Amerika niet spectaculair of memorabel is. We hebben er dan ook bovengemiddeld veel zin in dit weekend.

Uiteraard hebben we een uitgebreide voorbeschouwing voor je, zodat je op de hoogte bent van alles dat er komen gaat dit weekend.

Agenda GP Canada 2023

Voordat we alles behandelen over komende race, hebben we de agenda voor je:

Vrijdag 16 juni

19:30 – 20:30 | Vrije Training 1

23:00 – 0:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 17 juni

18:30 – 19:30 | Vrije Training 3

22:00 – 23:00 | Kwalificatie

Zondag 18 juni

20:00 – 22:00 | Race

GP Canada

De Grand Prix van Canada gaat al een tijdje mee. Net als de vader van ondergetekende zag de Canadese Grote Prijs in 1961 het levenslicht. Pas vanaf 1967 telt de race ook mee voor het FIA kampioenschap. Tot en met 1967 was Mosport Park (Ontario) het strijdtoneel. Sinds 1968 bezocht men Mont-Tremblant (Quebec). Van 1971 tot 1977 ging men naar Mosport Park, maar de FIA vond die baan te gevaarlijk worden. Vanaf 1978 is Circuit Le Notre-Dame het circuit. Die baan is de voorloper van Circuit Gilles Villeneuve, vernoemd naar de beste Canadese F1-coureur die nooit wereldkampioen werd (samen met Stirling Moss).

Het circuit: Gilles Villeneuve

Het Circuit Gilles Villeneuve bevindt zich in Parc Jean-Drapeau, op het Notre Dame Island, Montreal. Het is een semi-permanent stratencircuit. De baan is sinds 1978 zo’n 5 keer aan aangepast. Sinds 2002 rijden we de baan zoals we ‘m nu kennen. Dat betekent een baan van 4,361 km lang met 14 bochten. De coureurs rijden met de klok mee. Canada is redelijk zwaar voor de banden, maar een echte killer voor de remmen.

Ondanks een vrij technisch gedeelte van Bochten 1 tot en met 7, is het vooral een power-circuit waar een hoge topsnelheid van belang is. Bijzonder is de chicane aan het einde van de lap. Met name bocht 13, want daar bevindt zich de ‘wall of Champions’. Om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op het rechte stuk, moet je eigenlijk zo dicht mogelijk langs de betonnen muur gaan. Maar ja, beton geeft niet echt mee, dus elke race vergaloppeert iemand zich erop en wordt een auto afgeschreven. Inhalen is goed mogelijk op Canada. Er zijn meerdere plaatsen waar dat mogelijk is.

GP Canada 2022

Hoe snel de tijden kunnen veranderen, bewijst de GP van Canada 2022 wel. Toen was Verstappen weliswaar de winnaar, maar niet de favoriet. We nemen even de hoofdpunten van de vorige editie met je door!

Hoe verliep de kwalificatie van de GP van Canada 2022?

Die was heel erg spannend! Uiteraard speelde het weer mee, want het regende geregeld dat weekend. Fernando Alonso sprong er toen echt bovenuit. Hij pakte P2 (1:21.944). Verstappen was uiteraard de nummer 1 (1:21.299), met Carlos Sainz in de Ferrari op nummer 3 (1:22.096).

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Canada 2022?

Carlos Sainz! Die Ferrari van vorig jaar ging echt goed op deze baan. Eigenlijk is het bizar dat ze Binotto hebben ontslagen. Sainz reed tijdens ronde 63 1:15.749.

Hoe zag het podium eruit na de GP van Canada 2022?

Carlos Sainz zat Verstappen op de hielen, maar de Red Bull RB18 was op de rechte stukken ietsje te snel. Daardoor kon Verstappen redelijk eenvoudig verdedigen, terwijl Sainz over duidelijk sneller was in de bochtensecties. Lewis Hamilton werd derde.

GP van Canda 2023: voorbeschouwing

We hebben nog geen meter gereden, maar kunnen je al een hoop vertellen!

Hoe zit het met de stand bij aanvang van de GP van Canada 2023?

Verstappen leidt het kampioenschap met 170 punten, terwijl Pérez op 117 staat. Fernando Alonso heeft 99 punten. Bij de teams heeft Red Bull 278 punten, Mercedes 152 punten en Aston Martin 134 punten. Check hier de stand na de GP van Spanje 2023!

Welke banden neemt Pirelli mee naar de GP van Canada 2023?

In tegenstelling tot vorige race gaat Pirelli voor de zachtst mogelijk compounds. C3 is hard (wit, C4 is medium (geel) en C5 is soft (rood). Dit betekent dus dat de rode band van vorige race gelijk is aan de witte band van deze race.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Canada 2023?

Het weer gooit wel vaker de boel overhoop in Canada. Dit weekend is dat niet anders. Vrijdag en zaterdag kan het regenen, met temperaturen van 22 tot 23 graden. De wind speelt geen rol van betekenis. Op zondag is het droog en zelfs redelijk zonnig met af en toe een wolkje. Het weer is altijd aan verandering onderhevig. Dus het kan zijn dat iets anders uitpakt. Als het beduidend afwijkt, zullen we daar over berichten, uiteraard.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Canada?

Ach ja, wat denk je zelf? We lijken in een periode te zitten die we ook zagen bij Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Als er niets raars gebeurt, is de kans groot dat Verstappen wint. Sergio Pérez is zijn naaste belager: hij rijdt immers in dezelfde auto. Ondanks dat Pérez van stratencircuits houdt, is Montreal niet zijn favoriete baan. Hij behaalde hier zijn tweede podium in zijn carrière (in de Sauber C31), maar verder heeft hij hier niet veel gepresteerd, eigenlijk. De andere teams komen voorlopig niet in de buurt qua snelheid, dus het wordt een Red Bull-coureur zondag.

Welke kansen heeft Nyck de Vries voor de GP van Canada?

Oef, dat is een lastige. Hier moet het nu wel een beetje gaan gebeuren. De races in Monaco en Spanje waren op zich prima, maar er waren geen punten gehaald. Qua baan denken we dat de AlphaTauri hier wel uit de voeten kan komen. Een puntje is mogelijk als er een paar gekke dingen gebeuren en het zijn kant opvalt. Nu heeft hij ook de nodige pech gehad, ook met een strategie die niet goed uitpakt. Dus kom op, even een beetje mazzel en zorgen dat ie gewoon op heel houden rijdt, dan kan Nyck ook even punten halen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Canada 2023?

Verstappen is met 1/3 de grote favoriet. Pérez volgt met 9/2. Daarna is er een flinke afstand met Lewis Hamilton (11), Fernando Alonso (12) en George Russell (22). Men verwacht dat de Ferrari’s het afleggen deze race. Wel heel erg pijnlijk is dat niemand wat verwacht van Lance Stroll, die zijn thuisrace rijdt.

Waar kan ik de GP van Canada volgen?

Het is mogelijk dat je geen kaartje voor de race hebt kunnen bemachtigen. Gelukkig zijn er andere manieren om de race te volgen

F1TV

Een F1TV abonnement is het beste voor de Formule 1-fan en eigenlijk ook voor de beginnende kijker. Je kunt alle evenementen van het weekend volgen, plus heel erg uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Ook prettig is dat je de taal kunt kiezen. Per jaar betaal je 64,99 euro.

VPN

Via een VPN kun je makkelijk de race gratis volgen. Althans, een beetje afhankelijk wat je overhebt voor een VPN, natuurlijk. In Oostenrijk (ORF) en Luxembourg (RTL) zenden ze de races namlijk live online uit. Als je inlogt via een van die landen kun je gewoon gratis kijken.

Streams

Een goede stream vinden is telkens lastiger. Uiteraard is dat niet geheel per ongeluk, want ze worden allemaal opgedoekt. Vervolgens komen er weer een paar bij en zo gaat dat constant. We hebben er hier een paar voor je, maar je kan beter met een VPN werken. Sneller, stabieler en een fraaier beeld.

ViaPlay

De laatste dagen is ViaPlay veel in het nieuws geweest. Wat er ook gaart gebeuren de komende periode, ViaPlay behoudt gewoon de rechten tot en met 2024. Dus je kan sowieso nog anderhalf seizoen genieten van Tom Coronel die Christijan Albers in de rede valt. Prijs: 15,99 euro per maand, maar dan krijg je er ook films en series erbij.

Grand Prix Radio

De heren van Grand Prix radio zijn eigenlijk de heren van Ziggo. Om te zorgen dat ze het niet verleren, oefenen ze nu bij Grand Prix Radio. Daar kun je de race beluisteren. Er is een slider waarmee je het geluid kan afstemmen met het beeld dat je tot je beschikking hebt.

Wat is de voorspelling van de Autoblog-redactie?

Er lopen drie heren op de redactie rond die alleen maar aan de Formule 1 denken. Wel de verjaardag van Vitantonio Liuzzi onthouden, maar die van hun vrouw vergeten.

Michael

Verstappen Alonso Hamilton

Canada is vaak de moeite waard, met al dat water in beeld en de boarding direct naast de baan is het net Monaco, maar dan met een hoger belastingtarief. Moeilijk om in te schatten of Aston echt nu een streepje achter Mercedes staat of dat dit wellicht gewoon een toevalstreffer was de afgelopen race.



Laat ik Lewis en Fernando er allebei maar op zetten. Persoonlijk hoop ik op Fernando op 2 en Lewis op 3. 1 Wordt volgens mij Max, maar goed, dat is natuurlijk echt een gok… Michael,

Wouter

Stroll Alonso Pérez

Een circuit met lange rechte stukken: OK appeltje eitje voor Red Bull dus. Als F1 liefhebber moet je bijna hopen dat er weer eens een servetje over de baan waait die Max treft. De kans is erg klein, maar wie weet. En ik wil een keer een ander trio voorstellen. Alonso laat Stroll in de laatste ronde door zodat hij in zijn thuisrace kan zegevieren. Perez verkloot het een beetje, maar wordt toch derde. Wouter,

Jaap

Hamilton Pérez Stroll

Aan de ene kant leent het circuit van Canada leent zich uitermate goed om de kwaliteiten van de RB19 te showcasen. Er zijn namelijk lange stukken waar vol gas doorgereden kan worden. Aan de andere kant is de bandenslijtage er normaal gesproken erg minimaal. Dat zou met name Ferrari een beetje kunnen helpen, hoewel team rood met hun auto de verkeerde kant op lijkt te evolueren. Mercedes had het rubber heel houden ook niet voor elkaar aan het begin van het seizoen. Doch met de update van de W14, lijkt Das Haus wél wat gevonden te hebben op dat vlak.



Tsja, lastig lastig. Ik denk desalniettemin dat Red Bull het beste team zal zijn. Maar, het wordt tijd dat Max Verstappen weer eens pech krijgt. Hamilton wint ‘m daarom op het circuit waar hij ooit zijn eerste zege pakte. Perez en Stroll maken het podium compleet. Jaap,

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Als er spannende dingen gebeuren in de trainingen, houden wij je op de hoogte!