GP Ice Race 2023: “it giet net oan”

De organisatie van de GP Ice Race in 2023 hebben te maken met een fenomeen wat we in Nederland maar al te goed kennen: het evenement kan niet doorgaan.

Voor schaatsfanaten is het elk jaar maar weer de vraag: is de winter streng genoeg om een Elfstedentocht te realiseren? Het is al jaren niet meer gelukt om het ijs op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen om de grote schaatsrace te verwezenlijken. Vanwege een gigantische variatie aan redenen, maar de belangrijkste is natuurlijk dat je niet wil dat je hele evenement en masse door het ijs zakt, in dit geval letterlijk.

GP Ice Race 2023

Elders in Europa is het ijs dik genoeg om op te schaatsen. Sterker nog: bij Zell am See in Oostenrijk vriest het meer (Zeller See) bijna elk jaar zo dicht dat je er met een auto overheen kan. Het vormt al jaren de basis voor de GP Ice Race, van origine een nogal Porsche-gekleurd evenement. In de jaren ’50 was het dus een echte race, waar 356’en en 550 Spyders met elkaar aan de stok gingen, glibberend over het ijs.

Heden ten dage is het een groot Porsche-festijn in de winter en sneeuwt het motorracen-aspect een beetje onder. Traditiegetrouw start het jaar voor autofanaten echter op het ijs in Oostenrijk, in ieder geval voor Porsche-fans. De gaafste Porsches, waaronder die met een rallyverleden, treden ten tonele op het ijs van de Zeller See. Tenminste, in 2023 niet.

GP Ice Race gaat niet door

Helaas, pindakaas: ook bij de GP Ice Race 2023 is de kreet “it giet net oan”. Het ijs bij Zell am See is niet dik genoeg, want de temperaturen zitten te ver richting en zelfs boven het vriespunt. Volgens de organisatoren van de GP Ice Race is het ongebruikelijk warm in de Alpen dit jaar en kan er niet beloofd worden dat er tot en met het voorjaar van 2023 nog een mogelijkheid is voor het evenement. Jammer, want in december 2022 was de kwaliteit van het ijs ‘uitmuntend’.

Alle kaartjes worden dus vergoed en de GP Ice Race gaat pas weer door in 2024. Het is het fenomeen waar wij Nederlanders genoeg ervaring mee hebben: ijs moet gewoon goed zijn voor een evenement als dit.