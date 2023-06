Putdekselvelgen onder deze Range Rover zijn enorm

Maar de putdekselvelgen onder deze Range Rover staan wel heel erg goed. Ze zijn alleen ENORM.

Zou het dan echt gaan gebeuren? Het einde der tijden voor de bicolor-velg. De diamond-cut velg. Je weet wel, die ‘iffy’ velgen die tegenwoordig heel erg hip zijn en er aftermarket uitzien, terwijl ze OEM zijn. Bij sommige merken kun je bijna niet anders kiezen dan velgen met zwarte en grijze lak. Nu laat een trend zich niet vaak opvolgen door terug te gaan naar de basis. Nee, er moet een nieuwe trend komen.

Deze hypen wij natuurlijk, want de putdekselvelg spotten we telkens vaker. In dit geval op een witte aangepaste Range Rover. Normaal gesproken is een Range Rover aanpassen iets dat al vrij snel heel erg fout wordt. Nu is het niet direct een stijlvolle auto geworden, maar het eindresultaat is heel erg cool. Oh, en heel erg duur.

1016 Industries

De auto in kwestie is een Range Rover die door 1016 Industries onder handen is genomen. 1016 zijn carbon-specialisten en in dit geval is dat niet anders. Ze hebben voor deze L460-generatie van de Range Rover twee bodykits in de aanbieding. Wat wel tof is aan 1016 Industries, is dat de bodykits erg goed aansluiten. Zowel qua naden als in design-technisch opzicht.

De bodykit bestaat uit een nieuwe splitter, skirts links en rechts, wielkastverbreding voor en achter, andere grille en achterbumper. Vervolgens is ook bijna alles in het wit afgewerkt.

Formaat putdekselvelgen onder de Range Rover

Uiteraard wil je niet je bodykit tonen met de standaardvelgen, dus heeft men gekozen voor hele gave putdekselvelgen. De velgen zijn groot. Echt heel erg groot. Ze zijn van de firma RDB Zero en meten maar liefst 26 inch in diameter. Zowel de velgen als het kloetswerk is uitgevoerd Satin White Pearl.

Natuurlijk, het is niet zo stijlvol als een donkergroene Classic met beige interieur. Maar als je er iets aan gaat veranderen zonder de originele lijnen teniet te doen, maar wel een andere uitstraling te realiseren, dan doe je het als tuner niet verkeerd.

Dan de prijs van deze briljante Range Rover met putdekselvelgen. Die is namelijk niet mals. Het begint een kleine 30 mille. Wil je een Forged Carbon-afwerking? Dat kan ook, maar kost je dan ineens 40 mille. Er is ook een iets smallere widebody-kit, en die kost iets meer dan 20 mille.

Een heel belangrijk voordeel van 1016 Industries is dat je het kan demonteren. Dus het tast in die zien de waarde van je auto niet aan. Daarbij kun je de kit dan weer eenvoudig doorverkopen aan een beginnende nachtapotheker die een youngtimer op de zaak wil zetten.

