Vermogen BMW M2 wijkt flink af van fabrieksopgave

Ja, ze adverteren met het vermogen van de BMW M2, maar dat is meer een indicatie.

Kijk, de hoeveelheid paardenkrachten van een auto is behoorlijk nietszeggend. Natuurlijk, meer vermogen betekent een snellere auto, maar dat geldt ook voor minder gewicht.

We zien tegenwoordig dat autofabrikanten relatief conservatief zijn met hun vermogensopgaven. Fabrikanten willen geen aanklachten aan hun broek hebben, natuurlijk.

Ook moet een auto het vermogen overal leveren, ook daar waar het veel warmer is en/of de benzine van lagere kwaliteit. Maar de vermogens beginnen nu wel érg af te wijken van hun opgave.

Vermogen BMW M2

Zoals de BMW M2 in dit geval. Daarvan melde het doorgaans uitstekend geïnformeerde BMWblog dat het vermogen van de BMW M2 hoger is dan opgegeven. Bij DivergedM2 (een YouToube-kanaal) zette men een M2 op de rollenbank om te zien wat de auto zou doen. Het resultaat: 477 pk.

BMW zelf geeft 460 pk op voor de BMW M2. Nu horen wij jullie denken: “Kom op, gaan jullie een heel artikel maken over een BMW M-motor die 17 pk meer levert dan opgegeven?”.

Nee, dat doen wij niet, want het gaat om twee verschillende waarden. BMW zelf geeft een vermogen op van 460 pk op de krukas. Die 477 pk die gemeten is, is op de wielen! Omgerekend is dat zo’n 520 pk dat de motor al levert.

Sterker dan opgegeven

Nu verklaart het ook meteen waarom al die tuners er 100-150 pk extra uit halen. De motor is al ruim 60 pk sterker dan opgegeven. Dus kijk er niet gek van op dat die 150 pk-vermogensstijging minder potent aanvoelt. Daarom moet je altijd even een meting voor- en achteraf doen.

Vroeger was dat wel anders. Toen waren er zat auto’s die nooit in de buurt kwamen van hun vermogensopgaven. De Audi RS4 van de 8E-generatie moest 420 pk leveren, maar haalde niet eens het vermogen van zijn voorganger (die juist weer erg potent was voor een auto met 380 pk).

Ook de Ferrari F50, BMW M3 3.2 en zo ongeveer elke TVR schijnen nog weleens problemen met het bereiken van de vermogensopgave van de fabrikant.

