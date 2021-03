Baas Verstappen: Max maakt iedereen af! - Autoblog.nl

De oude baas van Verstappen weet dat Max iedereen afmaakt. Figuurlijk gezien, natuurlijk. Niemand lijkt een schijn van kans te hebben bij Red Bull.

Ja ja, dames en heren, het gaat er weer bijna komen. We hebben het natuurlijk over een gezellig seizoen Formule 1! Dankzij Covid-19 is de situatie toch een beetje anders dan anders. Qua auto’s gebeurt er niet zo veel als gepland. Sommige teams verschijnen met een ‘B’-spec auto aan de start.

De teams onderaan willen overleven. De teams in de middenmoot voeren een strijd. En Red Bull? Red Bull moet nog even een jaar wachten totdat ze kans kunnen maken. Omdat de regels nauwelijks veranderen, is er geen enkele reden om aan te nemen dat het enorme gat met Mercedes ineens gedicht wordt. Gelukkig zit de F1 vaak vol verrassingen en hopen we dat we ernaast zitten.

Teamgenoot

Sowieso is voor Max Verstappen zijn eerste doel om zijn teamgenoot te verslaan. Volgens zijn oude baas bij Toro Rosso (tegenwoordig Alpha Tauris), gaat kersvers teamgenoot Sergio Pérez een zeer lastige periode tegemoet. Max Maakt namelijk (bijna) iedereen af, volgens de teambaas. Dat laat hij weten aan Motorsport-Total. Op een paar uitzonderingen na, dan. Wellicht bedoelt hij daarmee Hamilton en Leclerc.

‘Max maakt iedereen af’

Franz Tost kan het weten, want hij heeft meerdere coureurs van Toro Rosso naar Red Bull zien gaan. Deze coureurs konden dankzij Verstappen hun biezen pakken bij Red Bull. Denk aan Daniil Kvyat (maakte plaats voor Verstappen), Alexander Albon en Pierre Gasly. Volgens Frans Tost is Pierre Gasly veel beter dan dat hij liet zien bij Red Bull. Tost meent dat als je als veelbelovend doch onervaren talent binnenkomt bij Red Bull, weinig kans hebt tegen een Verstappen met vijf jaar ervaring. Max maakt simpelweg iedereen af op het moment.

Check hier het hele interview met Franz Tost!

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denkt u? Gaat Verstappen Pérez ‘afmaken’, of zal Max nu een hele kluif hebben aan de ervaren Mexicaan? Laat het weten, in de comments!