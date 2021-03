Ducati Supersport 950 S op Vallelunga - Autoblog.nl

Ducati vroeg Arno mee naar het circuit van Vallelunga voor een test van de Ducati Supersport 950 S. Een ‘toermachine’ op het circuit testen, tuurlijk!?

Toer of Sport of Sporttoer?

Ducati staat niet meer perse synoniem aan louter sportieve ‘gekuipte’ motorfietsen. Misschien is het wel als Ferrari die een SUV gaat maken, zogenaamd heiligschennis, die Ducati Multistrada. Met de Diavel zou je het merk uit Bologna er van kunnen verdenken dat ze teveel naar een Harley V-Rod of Yamaha V-Max hebben gekeken.

Maar de nieuwe Supersport 950, de ‘instapper’ als het om Ducati’s gaat die er als Ducati’s uitzien is zeker van niemand afgekeken. De Supersport is een roemruchte naam in de historie van Ducati. Sinds 1973 voor het eerst als 750 Supersport en later als SS.

In vele gedaantes en met veel verschillende motorinhouden en motorgeneraties bevolken de Supersport modellen een substantieel deel van het tweedehands Ducati aanbod op bijvoorbeeld Marktplaats. In volledige kuip (carenata) of alleen met de iets meer café-achtige tophalf (Nuda, zoals hieronder)

Vanaf eind jaren ’80 was de Supersport echter nooit meer ‘top dog’ in de Ducati range. Met de gelijktijdige aanwezigheid van de superbikes 851 en vervolgens 888 en daarna de 916 in al zijn gedaantes speelde de supersport eigenlijk altijd de rol van ‘instapper’. Altijd de 348, maar nooit de Testarossa…

Maar er is een nieuwe Supersport, de 950 S die we aan de tand mochten voelen op Vallelunga. Opmerkelijk natuurlijk dat we toch voor deze test naar een circuit werden gedirigeerd (niet met tegenzin overigens!).

Want naast de Panigale familie waar tegenwoordig ook een ‘entry-level’ V2 versie (155 pk) is naast de V4 met 214 pk, kan je de 110 pk Supersport 950 S toch zeker wel zien als meer toer georiënteerd.

The Basics: Ducati Supersport 950 S

Motor: 937 cc, testastretta 2 cilinder

Vermogen: 110 pk (29,4kW) bij 9.000tpm

Koppel: 93Nm bij 6.500tpm

Gewicht: 184kg (leeggewicht) 210kg (rijklaargewicht)

Remmen voor: 2*320mm schijf, cornering ABS

Remmen achter: 245mm schijf, cornering ABS

Banden voor: 120/70-17

Banden achter: 180/55-17

Tankinhoud: 16l

Prijs: NL/BE € 17.990,- / € 15.690,- (de non-S versie: € 16.190,- /€ 13.990,- )

En voor het geval je dan wilt weten hoe dat zich verhoudt tot de prijzen van een Panigale: de Panigale V2 heeft een vanafprijs van € 20.990,- . Wil je echt die dikke 200 pk, dan moet je gaan voor de Panigale V4 van € 26.990,- . En dat kan oplopen tot € 42.990,- voor de V4 SP….

Onze eerste indruk van deze Ducati, kijk daarvoor de video!

Fotocredit: Ducati

Video: Arno Jaspers, Maxxmoto.be