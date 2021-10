Baas Verstappen: scheurtje in achtervleugel van Max

Christian Horner, de baas van Verstappen, is grote blij na de sessie van gisteren. Al helemaal na een defect aan de auto van Verstappen.

Iedereen dacht dat Lewis Hamilton dit met een dikke seconde voorsprong zou kwalificeren. Gisteren werd duidelijk dat at niet ging gebeuren. Je zou kunnen denken dat Red Bull heeft zitten zandzakken, maar het lijkt erop dat elk team geleidelijk meer snelheid vond op Circuit of the Americas, behalve Mercedes.

Red Bull was vrijdag (ook in de long runs) nog een seconde langzamer dan Mercedes, maar wist geleidelijk tijd te vinden, met een spannende kwalificatiesessie als voorlopige climax op zondag.

Scheurtje in vleugel

Uiteraard is de baas van Verstappen, Christian Horner, heel erg in zijn nopjes. Desondanks ging het ook niet perfect. Naast de matige VT1-sessie bleek gisteren dat Verstappen een scheurtje in zijn achtervleugel had. Dat vertelt Horner aan SkySports.

Of het ook daadwerkelijk invloed heeft gehad op de prestaties, is niet bekend. De oorzaak ook niet. Ondanks de strakke Parc Fermé-regels, mocht het team van Red Bull beide vleugels verstevigen, ook bij de auto van Sergio Pérez..Als het gaat om veiligheid, kan er soms een uitzondering gemaakt worden.

Baas Verstappen blij met Pérez

Over Perez gesproken, die ging gisteren uitstekend op dit circuit. Sergio Pérez voelt zich als een vis in het water op deze baan. Horner dacht aanvankelijk dat Checo hier zijn eerste pole position zou gaan pakken. Helaas had de Mexicaan nét te veel last van de regen waardoor P3 het hoogst haalbare was. Horner is onder de indruk van de racecraft van Sergio, maar nu zit hij in de kwalificatie er eindelijk ook goed bij.

Daarbij is Horner heel erg blij met de prestaties van Verstappen. Voor het eerst in vijf jaar staat er géén Mercedes op de eerste plaats. De Red Bulls hebben nu de overhand bij de start van de race, dat is wel eens anders geweest hier.

Wat denk jij? Tetst Hamilton Verstappen eraf in bocht 1 of vice versa? Gaat Pérez hier winnen? Of heeft @jaapiyo het weer beter voorspeld? Laat het weten, in de comments!