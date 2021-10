Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Amerika 2021

Wie hobbel-de-bobbelt er naar de pole position, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika?

Na de enerverende Grand Prix van Turkije, is het de vraag of Red Bull Racing uit is gespeeld in de titelstrijd. Want jazeker, Max Verstappen liep onder de streep een paar puntjes uit op zijn rivaal Hamilton. Maar de echte fans hebben het allemaal gezien: Mercedes was in het land van Recep Tayyip veel sneller onderweg dan het team van onze held. Het was puur aan de gridstraf en de matige strategie van Hamilton te danken dat de twee Red Bulls (en Leclerc) voor LH44 finishten. Geweldige vent Valtteri Bottas reed ondertussen een van zijn beste races en zijn zege was geen moment in gevaar.

De eerste vrije training gisteren was daarom ook weer even schrikken voor oranje brillen. Mercedes was een seconde sneller dan MV33. In VT2 was het verschil al wat kleiner. Sterker nog, Perez pakte daarin de beste tijd. Maar eigenlijk dachten we allemaal dat Mercedes het in die sessie gewoon wat langzamer aan deed. De beste tijd in VT1 was namelijk ongeveer gelijk met die in VT2.

Vanavond (even wennen) werd dan de derde en laatste training gereden. Hierin leek Red Bull opeens juist wél weer wat gevonden te hebben. Het zou wel een enorme coup zijn als dat in de kwalificatie ook zo blijft. Een ding weten we vooraf al zeker: Bottas, Vettel, Russell en Alonso zullen niet vanaf pole starten. Zij gaan namelijk voor verse motoronderdelen die hen strafjes opleveren. In geval van de eerste drie betreft het dan goodies van Mercedes. In het geval van Alonso komt het spul uit Viry-Châtillon.

Q1

Hoewel het droog is in Austin, gaan alle coureurs direct de baan op. Stroll krabt zich even achter de oren waarom dat zo is. Normaal wachten de coureurs immers altijd even. Er is nu echter kennelijk collectief bedacht dat het een puik idee is om er meteen volle polle voor te gaan. Lekker man.

Verstappen gaat al snel naar de beste tijd. Teamgenoot Perez zit er al het hele weekend lekker bij en sluit nu ook op minimale afstand aan. Daarna komt Ricciardo opeens naar P1. De Ozzie was bij de vorige race nog een afvaller in Q1, maar dat zal hem dit keer zo te zien niet gebeuren. DR3 is zelfs voorlopig iets sneller dan teamgenoot LN4. Dat hebben we nog niet zo heel vaak gezien dit jaar.

Verstappen en Perez blijven snelle tijden zetten. Ze gaan daarbij ook ietsje harder dan Ricciardo en wisselen elkaar af aan de kop van het veld. Mercedes volgt aan de kop van de tweede helft van de top-10. Vinden ze het allemaal wel best bij Das Haus, of is dit even wat het is voor nu?

Bij het vallen van de vlag gaat kwalificatiebeest Leclerc nog naar de beste tijd. Het blijft toch een gek ding die Ferrari van dit jaar. Soms is het helemaal niks en dan opeens komt er in een keer een megarondje uit. In dat opzicht is de Ferrari van dit jaar misschien wel een beetje hetzelfde als Lance Stroll. Die had de vorige race ook een prima weekend, maar komt nu niet verder dan P16.

Daarmee is Lance Vance Dance toch een beetje de kneus van Q1. Want dat Latifi, Raikkonen, Schumacher en Mazepin ook mogen douchen, mag je hen niet hard aanrekenen. Dat Russell met de Williams en Giovinazzi met de Alfa Q2 halen daarentegen, betekent dat zij het wel goed gedaan hebben.

De afvallers: Stroll – Latifi – Raikkonen – Schumacher – Mazepin

Q2

Russell is de eerste man op de baan, met daarachter de Mercs. Iedereen van de vier beste teams gaat voor mediums, behalve Carlos Sainz. Die kiest voor een eerste run op softs. Perez toont nu voor het eerst een zwak moment. De Mexicaan gaat prima dit weekend, maar zet nu een matige rondetijd neer, die bovendien wordt afgepakt vanwege het overschreiden van track limits. Moet hij nu eieren voor zijn geld kiezen en gaan voor een run op softs?

Perez komt snel weer de baan op met en nieuwe set mediums. Onder zijn auto zitten gele mediums. Ze durven het risico dus te nemen bij Red Bull Racing, of schatten in dat ze wel moeten als ze morgen een kans willen hebben Mercedes te verslaan in de race. De tijd die Perez op de klokken zet is echter niet geweldig. Voorlopig is ‘ie goed voor P7. Checo heeft met twee minuten op de klok nog wel tijd voor een nieuw rondje.

Ocon en Alonso versjteren de zaak in ieder geval niet voor Perez. Ricciardo is ook niet sneller. Perez komt zo dus toch door, het houdt alleen niet over. Een persoonlijk succesje is er voor Tsunoda, die net als in Turkije weer Q3 haalt. Daarbij moeten we alleen wel aantekenen dat Yuki the rookie alsnog een halve seconde langzamer is dan teammaat Gasly en een compound zachtere banden heeft gebruikt.

Naast Yuki is Carlos Sainz de enige in de top-10 die morgen op de zachtste banden zal moeten starten. Bij de afvallers zien we ondertussen geen echte verrassingen. Naast Ocon en Giovinazzi, staan hier de coureurs tussen die net als Bottas al wisten dat ze morgen een gridstraf pakken.

De afvallers: Ocon – Vettel – Russell – Giovinazzi – Alonso

Q3

En dan nu, geeft Verstappen Hamilton een overdrachtelijke knal voor zijn harsens, of heeft HAM zitten zandzakken? In de eerste sector is LH44 alvast gigantisch snel. De Brit is de eerste die een tijd neer gaat zetten. Bottas is echter wel sneller dan Hamilton in de tweede sector. Hamilton gaat naar een 1:33.564. Bottas is op de meet 89 duizendsten van een seconde sneller.

Dan komt Verstappen. In de tweede sector heeft de Nederlander een paarse sector staan. In de eerste niet, want daar is McLaren pijlsnel. Maar de oranje bolides verliezen het in de rest van de ronde. Het komt aan op sector drie. En Verstappen gaat…naar P1!!1! met dik twee tienden van een seconde.

Perez rijdt vlak na Verstappen op de baan. De Mexicaan heeft twee keer groen onder in beeld staan. Maar op de meet, pakt Perez P1 af met 19 duizendsten van een seconde! Die hadden we dan weer even niet zien aankomen…Perez zal nu hopen dat de baan opeens bekogeld wordt met groene zeep. Doch als de Mexicaan de pit binnenrijdt, gaat Mercedes alweer op voor de tweede pogingen.

Bottas trapt ‘m af bij de toppers. Hij gaat naar een gele eerste sector. Hamilton doet hetzelfde. Het zonnetje is inmiddels wel een beetje verdwenen en er wordt zelfs gefluisterd over potentiële regen. Is dit de dag dat Perez zijn eerste pole pakt? Bottas haalt het niet. Maar Hamilton gaat naar paars in sector twee en…pakt potverdikke tóch die provisional pole af.

Verstappen gaat voor paars in sector 1. In sector 2 zit er niet meer in dan een groene tijd. Op de meet, is het echter toch P1!!1!. Dan is het alleen nog even kijken naar Perez. Ook de Mexicaan zit op verbeteren. Maar, Checo haalt het net niet. Ook niet ten opzichte van Hamilton, dat scheelt een paar duizendsten.

Desalniettemin is dit natuurlijk een enorme opsteker voor Red Bull. Verstappen voor Hamilton, Perez voor Bottas, daar hadden ze vooraf voor getekend. De twee Ferrari’s van Leclerc en Sainz pakken de derde rij, de twee McLarens de vierde rij en de twee Alpha Tauri’s de vierde rij. Ricciardo staat voor de verandering ook in Q3 voor Norris en zal daar nog meer liefde voor Amerika van krijgen.

Omdat Bottas morgen vijf plekken terug moet, wordt het morgen dus in eerste instantie de twee Red Bulls tegen Hamilton, zoals het vorige seizoenen zo vaak juist de twee Mercs tegen Verstappen was. Zin an. Straatfeest?

