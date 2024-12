Beeldschone De Tomaso P72 nadert eindelijk voltooiing

De Tomaso geeft weer een teken van leven.

Het was in 2019 een zeer aangename verrassing: De Tomaso maakte een comeback met een bloedmooie supercar. Helaas bleef het daarna een heel lang stil. Maar begin dit jaar kregen we dan toch te horen dat de eerste exemplaren dit jaar voltooid zouden worden. Inmiddels is 2024 alweer bijna voorbij, dus hoe staan de zaken ervoor?

Helaas is De Tomaso er nog niet in geslaagd om de eerste productieauto dit jaar te voltooien, maar ze geven nog wel een update. Ze zijn in ieder geval een heel eind gekomen, want de auto oogt al aardig compleet. Het enige wat de auto nog nodig heeft is een likje verf. Dat moet nog wel lukken in 2024 zou je denken, maar er moeten ook nog laatste tests uitgevoerd worden.

Het interieur is al helemaal af, en dit is een ware lust voor het oog. Waar het interieur van de nieuwe Pagani Utopia toch een beetje rommelig oogt, is dit een heel fraai geheel. Dit is getekend met dezelfde vloeiende lijnen als het exterieur, gecombineerd met prachtige details.

Waar de De Tomaso P72 aanvankelijk met V12 werd gepresenteerd, heeft deze helaas het veld moeten ruimen voor een V8. Dat is echter geen nieuws, want deze beslissing werd in 2019 al gemaakt. Het blok in kwestie is de V8 uit de Mustang, die nu 700 pk levert. Dat is in ieder geval wel historisch verantwoord.

Volgend jaar zal de De Tomaso P72 dan eindelijk in productietrim gepresenteerd worden. De auto zal gebouwd worden in een oplage van 72 exemplaren, als dat lukt. Dit zal niet in een hoog tempo gaan, want de auto’s worden door vier man met de hand gebouwd, wat 1.600 manuur in beslag neemt.