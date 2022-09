Officieel: dit is de gloednieuwe Pagani Utopia!

Na de Zonda en de Huayra is het nu tijd voor het derde hoofdstuk in het boek van Pagani: de Utopia.

Ja dames en heren, na 10 jaar is het zover: de Pagani Huayra heeft een opvolger gekregen. Pas voor de derde keer in de geschiedenis mogen we kennis maken met een nieuw model van Pagani. Dat (gelukkig) niet volledig nieuw is.

Utopia

De opvolger van de Huayra ging eerst door het leven als de C10, maar dat was slechts een codenaam. Pagani heeft natuurlijk weer een klinkende naam bedacht: Utopia. Dat is in ieder geval een stuk beter uit te spreken dan Huayra.

V12

Qua techniek blijft Pagani gelukkig bij haar roots. Het merk houdt nog steeds vast aan de welbekende 6,0 liter biturbo V12, afkomstig van Mercedes. Dit blok is wel krachtiger dan ooit. Bij 6.000 toeren levert de twaalfcilinder 864 pk, wat precies 100 pk meer is dan de Huayra BC. Het maximum koppel komt uit op een imposante 1.100 Nm.

Handbak

De Pagani Utopia beschikt wederom over een 7-traps automaat van Xtrac. De meest interessante transmissie is echter het alternatief: de Pagani Utopia is ook met een handgeschakelde zesbak te krijgen! Dat is vandaag de dag een unicum voor een auto in dit segment.

Koenigsegg

De enige andere supersportwagen met een echte handbak is de Gordon Murray Automotive T.50. Er is natuurlijk ook nog de nieuwe Koenigsegg CC850, maar de handbak in die auto is stiekem een automaat.

Design

Qua looks is de Pagani Utopia tsja… even wennen. Het lijkt een beetje alsof dit een afgekeurd ontwerp was voor een Zonda-opvolger, die nu alsnog in productie wordt genomen. Het design van de auto was overigens al gelekt in januari, dus helemaal als een verrassing komt het niet.

Gewicht

Dankzij de carbotitanium monocoque blijft het gewicht van de Pagani Utopia beperkt. Deze auto weegt slechts 1.280 kg, ondanks het feit dat er een twaalfcilinder aan boord is. Daarmee is de Utopia 67 kg lichter dan zijn voorganger.

Interieur

Het interieur van de Utopia is zowaar minder druk dan dat van de Huayra. De details – met name de klokjes – zijn nog steeds erg fraai. Het hoogtepunt is natuurlijk de nieuwe handbak met een prachtig open schakelpatroon, iets wat de Zonda niet had.

Prijs

Als je kan wennen aan het design heb je met de Pagani Utopia een unieke auto van een uitstervend soort. Uiteraard moet je daarvoor heel diep in de buidel tasten. Ze schijnen zo’n 2,5 miljoen per stuk te kosten. Er worden er slechts 99 stuks van gebouwd. Jammer, maar helaas: die zijn allemaal al uitverkocht. Alhoewel er ongetwijfeld nog afgeleiden zullen komen. Een elektrische variant bijvoorbeeld…