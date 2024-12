BMW test stiekem al jaren met deze elektrische M2 F87

Je zou van de buitenkant niet zeggen dat dit een elektrische BMW M2 is.

Als een klein kind dat het grote geheim van Sinterklaas, de Kerstman, de Tandenfee en de Paashaas ineens op zijn bordje krijgt. Zo voelen we ons vandaag. BMW heeft ons zes jaar lang voorgelogen. Of is verzwijgen anders dan liegen? Het Beierse bedrijf is al sinds 2018 bezig met de eerste echte elektrische M-auto.

Op YouTube is BMW M begonnen met een serie over de bouw van de eerste M-EV. Vorige week kwam de eerste aflevering online. Hieruit maakten we op dat de elektrische M’s echte circuittijgers worden. Vandaag kwam aflevering 2 online. Hierin duikt M-baas Frank van Meel eerst in de geschiedenis van de Motorsport-divisie. Erg tof, maar we zijn hier voor de elektrische BMW M2.

Het witte prototype dat je in de video kunt zien, is inderdaad een M2 Coupé van de eerste generatie. Monteurs noemen de geëlektrificeerde M2 trouwens the beast. Met deze auto hopen de engineers erachter te komen wat er allemaal mogelijk is in de wereld van elektrisch rijden.

Het bijzondere aan het elektrische beest is dat ie van de buitenkant vrij origineel lijkt. Ja, er zitten wat sleepoogjes, een ducktail op de achterklep en gouden remklauwen op, maar verder zou je deze M2 er niet uit pikken op een doorsnee dag op de Nürburgring.

BMW vertelt niet met hoeveel elektromotoren, de zes-in-lijn verwisseld is, maar we kunnen wel een goede gok doen. BMW heeft al bevestigd dat de M-EV’s vier elektromotoren krijgen die 1.000 pk of meer kunnen produceren. Nu hopen dat de nieuwe BMW M3 er ook een beetje tof uit komt te zien.