Deze bloedmooie supercar eindelijk bevestigd voor productie

Het duurt even, maar dan heb je wel een mooie supercar te pakken. In 2024 gaat eindelijk de P72 in productie.

We willen het proces van een supercar bouwen niet bagatelliseren, maar op een gegeven moment moet je toch aan de slag. Zo kun je wel mooi beloven dat je als nieuwe investeerder DeTomaso weer tot leven gaat brengen. Maar als je dat anno 2019 belooft en in 2024 nog steeds niks gebouwd hebt, komt er dan nog wat van? Ja. Er is eindelijk een datum geprikt wanneer klanten hun DeTomaso P72 in ontvangst mogen nemen.

DeTomaso P72 komt in 2024

En nee, niet nog meer uitstel: die datum is in 2024. Wel de tweede helft, dus verwacht de DeTomaso P72 niet morgen al op je oprit. Deels omdat de kans dat je één van de 72 gelukkigen bent aardig klein is, en je als één van die 72 mensen ook nog eens een flinke zak geld mag meenemen. Overigens is er wel een opening voor een P72 in Nederland: Louwman gaat voor de import naar ons land zorgen.

Ander platform

Technisch is de DeTomaso P72 een interessant verhaal. Het idee was namelijk dat DeTomaso een uniek ontworpen koets zou hebben, met de motor en het onderstel van de Apollo Intensa Emozione. Dat project van eveneens een oud merk onder een nieuwe investeerder koos voor een 6.3 liter V12 van een ‘niet nader te noemen bron’, maar dat ‘ie bijna identiek klinkt aan de 6.3 liter V12 van Ferrari zal geen toeval zijn. Ondertussen zijn die motor en het platform, en voor zover we begrijpen de banden met Apollo, overboord gegooid. Het platform is nu uniek voor de P72 (een dure operatie), met een V8 die de aandrijving doet. Een 5.0 liter grote V8 van Ford, waarmee ze waarschijnlijk de ‘Coyote’ uit de Mustang bedoelen. Maar dan met 700 pk.

HWA

Andere zaken die we nog weten over DeTomaso: ze hebben wel een nieuwe partner gevonden in HWA. Die ken je wellicht van de Mercedes 190E restomod die we een tijdje geleden deelde. Wat we niet nadrukkelijk genoemd hadden toen, wat de banden met Mercedes wellicht wat duidelijker maken: HWA staat voor Hans-Werner Aufrecht, de Aufrecht uit Aufrecht Melcher Großaspach. AMG, ja. Die gaan DeTomaso ondersteunen terwijl zij aan de Mercedes 190E Evo hommage werken. En er komt ook nog een P900, een circuitversie. Tuurlijk, eerst meer varianten onthullen en dan pas de auto bouwen.

De eerste klantenauto in 2024, dus. Qua styling verandert er waarschijnlijk niet zo veel en dat vinden we helemaal oké.