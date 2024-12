Klimaatactivisten hebben wat nieuws bedacht: purschuim in de uitlaat!

Met purschuim in de uitlaat wordt de uitstoot natuurlijk drastisch verminderd.

Klimaatactivisten hebben al veel bereikt met hun goede daden. Dankzij hen is er nu een brede maatschappelijke steun voor strenger klimaatbeleid. Met het saboteren van auto’s hebben ze ook al talloze mensen geïnspireerd om voortaan de fiets te pakken.

De tactiek was altijd om de banden lekken te steken, maar Duitse klimaatactivisten hebben nu voor de afwisseling wat anders bedacht. Zij spuiten purschuim in de uitlaat. Dat is natuurlijk een hele effectieve manier om de uitstoot te verminderen.

De activisten hebben toegeslagen in de omgeving van Ulm (tussen Stuttgart en München), waar tientallen auto’s werden aangetroffen met purschuim in de uitlaat. Ook in Berlijn was het raak: daar zijn 90 auto’s bewerkt met purschuim.

De activisten lieten ook nog een visitekaartje achter in de vorm van een sticker. Daarop was de beeltenis te zien van de Duitse minister van Economie en Klimaat met de tekst ‘Sei Grüner’. Kennelijk is de man dus niet groen genoeg. Foei!

De politie gaat nu op zoek naar de daders. Omdat er grote aantallen auto’s getroffen zijn, moeten er volgens hen getuigen zijn. We gaan er natuurlijk weer vanuit dat deze actie van de activisten op veel sympathie kan rekenen en dat de eigenaren voortaan de auto laten staan.

Via: Bild