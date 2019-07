Begin je dag goed met 750 pk in de verkeerde kleur

Gelukkig kun je je eigen kleur uitzoeken bij Mercedes.

Soms zijn er van de mode verschijnselen die lastig te begrijpen zijn. Niet zo zeer het verschijnsel zelf, maar ook hoe lang het ‘in’ blijft. De witte auto met met zwarte velgen is daar helaas een voorbeeld van.

Waarschijnlijk is het de OCD van ondergetekende, maar waar jullie @jaapiyo het heel lastig heeft met frontovergang en alles dat niet een BMW is, is voor mij de witte auto met zwarte velgen een storend fenomeen. Op een Lancer Evolution of snelle Honda mag en kan het, maar op een getunede Mercedes? Nee, niet echt.

Toch is het waar we nu waar naar mogen kijken. De Mercedes-AMG E63S 4-Matic die je ziet op de foto’s ziet is in het wit gespoten en voorzien van zwarte velgen. Omdat het een tuner is, bespreken we eerst even wat ze allemaal hebben gedaan. Ten eerste is de auto voorzien van nieuwe velgen, Ferrada is immers een velgenboer. Daarom hebben ze er een set zevenspaak concave velgen gemonteerd van 20″ groot.

Ook in technisch opzicht is het een en ander aangepakt. Wat ze allemaal hebben gedaan willen ze niet zeggen, maar wel wat het resultaat is. Deze auto moet namelijk 750 pk leveren. Aangezien de standaard E63S al bijzonder snel is, zal deze creatie wel bizar snel zijn. Voor de rest heeft Ferrada het heel erg bescheiden gehouden, gelukkig. Alleen die kleuren combinatie: als ze nu hadden gekozen voor donkerblauw met die velgen in het zilvergrijs. Dan heb je een decent dikke toplimo. Veel foto’s heeft Ferrada niet, maar wel een filmpje: